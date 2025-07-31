طهران تطالب واشنطن بـعدم تكرار مهاجمتها أثناء المحادثات النووية المستقبلية

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة بتقديم تفسير عن سبب مهاجمتها لبلاده في خضم المفاوضات النووية بين البلدين.وقال عراقجي خلال مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية نشرت أمس إن على الولايات المتحدة أن «تضمن عدم تكرار» مثل هذه الهجمات خلال أي محادثات نووية مستقبلية، وحثها على دفع «تعويضات لإيران عن الأضرار التي تسببت بها».من جانب آخر، نددت إيران أمس بالعقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول الشحن الذي يشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، واصفة إياها بأنها «خبيثة».وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت مساء أمس الأول عن فرض قيود على أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة، اتهمت بتسهيل بيع منتجات النفط الإيراني والروسي.وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن «العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين».واعتبر بقائي ان العقوبات «دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين»، معتبرا أنها «جريمة ضد الإنسانية».وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على 20 كيانا وحددت 10 سفن كممتلكات محظورة وذلك على خلفية التورط في تجارة النفط الايراني.وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان ان «تلك الحزمة من العقوبات الجديدة تأتي ضمن إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار بما في ذلك برنامجه النووي ودعمه للجماعات الإرهابية وقمعه لشعبه».وأضاف البيان ان «العقوبات تستهدف شركة تشغيل محطة وشركات إدارة سفن ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية».وأشار إلى ان «وزارة الخارجية الأميركية صنفت العديد من شركات إدارة السفن التي شاركت ناقلاتها في عمليات شحن غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى ما يعرض تدفقات التجارة العالمية للخطر». وأضاف ان «الخزانة الأميركية صنفت كذلك أكثر من 115 هدفا في إمبراطورية الشحن الضخمة وشبكة التهرب من العقوبات التابعة لحسين شمخاني نجل علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ايران».بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت في بيان منفصل إن محمد حسين شمخاني يدير أسطولا يضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية، ما يدر أرباحا بعشرات مليارات الدولارات.وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن «إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة وتمويل ممارسات النظام الخطرة».ووفق بيسنت، فإن هذه العقوبات «هي الأكبر حتى الآن منذ وضعت إدارة ترامب موضع التنفيذ حملتنا للضغوط القصوى على إيران».

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