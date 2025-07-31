العربي للتخطيط يوقع مذكرتي تفاهم مع النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية

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العربي للتخطيط يوقع مذكرتي تفاهم مع النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية
(MENAFN- Al-Anbaa)
وقع المعهد العربي للتخطيط مذكرتي تفاهم مع مجلس النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال بناء القدرات والاستشارات والدعم المؤسسي والفعاليات التنموية والدراسات مع الجهتين.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي لـ «كونا» بعد مراسم التوقيع التي أجريت في العاصمة الأردنية عمان إن مذكرتي التفاهم تأتيان ضمن جهود المعهد في دعم وتطوير وتنمية الدور الانمائي الذي يقوم به على مستوى الدول العربية.
وأضاف الشامي أن مذكرة التفاهم مع مجلس النواب الأردني تهدف إلى دعم الجهود الإنمائية وتفعيل أطر التعاون المشترك وتقديم الدعم المؤسسي والاستشارات من قبل المعهد العربي للتخطيط.
وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي برغبة من مجلس النواب الأردني لتفعيل العمل العربي المشترك «خاصة وأن الأردن مقبل على مرحلة كبيرة ويتطلع إلى الدور الاستشاري من المعهد العربي للتخطيط»، مشيدا بالقدرات البشرية الأردنية الرائدة.
وعن مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد الجامعات العربية قال د.الشامي إن المذكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من العمل المشترك في مجالات البحث العلمي وتطوير قواعد البيانات العربية للوصول إلى نطاق جديد من العمل العربي المشترك.
وأوضح أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستنعكس نتائج العمل بين الجانبين بشكل أكبر لافتا إلى أن المعهد العربي للتخطيط لديه أجندة محددة للعمل المشترك مع المنظمات العربية ومنها اتحاد الجامعات كحاضنة لأكثر من 500 جامعة عربية.
وقع المعهد العربي للتخطيط مذكرتي تفاهم مع مجلس النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال بناء القدرات والاستشارات والدعم المؤسسي والفعاليات التنموية والدراسات مع الجهتين.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي لـ «كونا» بعد مراسم التوقيع التي أجريت في العاصمة الأردنية عمان إن مذكرتي التفاهم تأتيان ضمن جهود المعهد في دعم وتطوير وتنمية الدور الانمائي الذي يقوم به على مستوى الدول العربية.
وأضاف الشامي أن مذكرة التفاهم مع مجلس النواب الأردني تهدف إلى دعم الجهود الإنمائية وتفعيل أطر التعاون المشترك وتقديم الدعم المؤسسي والاستشارات من قبل المعهد العربي للتخطيط.
وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي برغبة من مجلس النواب الأردني لتفعيل العمل العربي المشترك «خاصة وأن الأردن مقبل على مرحلة كبيرة ويتطلع إلى الدور الاستشاري من المعهد العربي للتخطيط»، مشيدا بالقدرات البشرية الأردنية الرائدة.
وعن مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد الجامعات العربية قال د.الشامي إن المذكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من العمل المشترك في مجالات البحث العلمي وتطوير قواعد البيانات العربية للوصول إلى نطاق جديد من العمل العربي المشترك.
وأوضح أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستنعكس نتائج العمل بين الجانبين بشكل أكبر لافتا إلى أن المعهد العربي للتخطيط لديه أجندة محددة للعمل المشترك مع المنظمات العربية ومنها اتحاد الجامعات كحاضنة لأكثر من 500 جامعة عربية.
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