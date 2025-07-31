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العربي للتخطيط يوقع مذكرتي تفاهم مع النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية

العربي للتخطيط يوقع مذكرتي تفاهم مع النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية

2025-07-31 11:13:23
(MENAFN- Al-Anbaa)

وقع المعهد العربي للتخطيط مذكرتي تفاهم مع مجلس النواب الأردني واتحاد الجامعات العربية بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال بناء القدرات والاستشارات والدعم المؤسسي والفعاليات التنموية والدراسات مع الجهتين.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي لـ «كونا» بعد مراسم التوقيع التي أجريت في العاصمة الأردنية عمان إن مذكرتي التفاهم تأتيان ضمن جهود المعهد في دعم وتطوير وتنمية الدور الانمائي الذي يقوم به على مستوى الدول العربية.
وأضاف الشامي أن مذكرة التفاهم مع مجلس النواب الأردني تهدف إلى دعم الجهود الإنمائية وتفعيل أطر التعاون المشترك وتقديم الدعم المؤسسي والاستشارات من قبل المعهد العربي للتخطيط.
وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي برغبة من مجلس النواب الأردني لتفعيل العمل العربي المشترك «خاصة وأن الأردن مقبل على مرحلة كبيرة ويتطلع إلى الدور الاستشاري من المعهد العربي للتخطيط»، مشيدا بالقدرات البشرية الأردنية الرائدة.
وعن مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد الجامعات العربية قال د.الشامي إن المذكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من العمل المشترك في مجالات البحث العلمي وتطوير قواعد البيانات العربية للوصول إلى نطاق جديد من العمل العربي المشترك.
وأوضح أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستنعكس نتائج العمل بين الجانبين بشكل أكبر لافتا إلى أن المعهد العربي للتخطيط لديه أجندة محددة للعمل المشترك مع المنظمات العربية ومنها اتحاد الجامعات كحاضنة لأكثر من 500 جامعة عربية.

MENAFN31072025000130011022ID1109871199

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