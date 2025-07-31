"الشؤون": تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة

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"الشؤون": تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، أصدر د.سيد عيسى محمود سيد علي ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، قرارات إدارية بشأن تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من رؤية الوزارة في تجديد الدماء الإدارية وضمان حسن سير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، كما يهدف التدوير إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتطوير الكوادر القيادية وفقا للهيكل المعتمد حديثا.
وأكدت الوزارة حرصها على الاستمرار في تطوير المنظومة الإدارية بما يخدم الصالح العام ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي.
في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، أصدر د.سيد عيسى محمود سيد علي ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، قرارات إدارية بشأن تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من رؤية الوزارة في تجديد الدماء الإدارية وضمان حسن سير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، كما يهدف التدوير إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتطوير الكوادر القيادية وفقا للهيكل المعتمد حديثا.
وأكدت الوزارة حرصها على الاستمرار في تطوير المنظومة الإدارية بما يخدم الصالح العام ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي.
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