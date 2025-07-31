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"الشؤون": تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة

"الشؤون": تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة

2025-07-31 11:13:19
(MENAFN- Al-Anbaa)


في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، أصدر د.سيد عيسى محمود سيد علي ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، قرارات إدارية بشأن تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من رؤية الوزارة في تجديد الدماء الإدارية وضمان حسن سير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، كما يهدف التدوير إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتطوير الكوادر القيادية وفقا للهيكل المعتمد حديثا.
وأكدت الوزارة حرصها على الاستمرار في تطوير المنظومة الإدارية بما يخدم الصالح العام ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي.

MENAFN31072025000130011022ID1109871198

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