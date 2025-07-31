"رئاسة الأركان": تدشين الرقم "119" لتلقي البلاغات والشكاوى والمخالفات على مدار الساعة

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"رئاسة الأركان": تدشين الرقم "119" لتلقي البلاغات والشكاوى والمخالفات على مدار الساعة
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إطار حرص وزارة الدفاع على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، ممثلة بقيادة الشرطة العسكرية، عن تدشين الرقم (119) المخصص لتلقي البلاغات والشكاوى والمخالفات ذات الصلة بمهام واختصاصات وزارة الدفاع على مدار الساعة.
وتم تخصيص هذا الرقم بهدف استقبال البلاغات المتعلقة بمنتسبي الوزارة أو ممتلكاتها، مما يُسهم في دعم جهود الوزارة ويعزز من كفاءة الاستجابة وسرعة المتابعة، مع التأكيد التام على سرية المعلومات في التعامل مع البلاغات.
في إطار حرص وزارة الدفاع على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، ممثلة بقيادة الشرطة العسكرية، عن تدشين الرقم (119) المخصص لتلقي البلاغات والشكاوى والمخالفات ذات الصلة بمهام واختصاصات وزارة الدفاع على مدار الساعة.
وتم تخصيص هذا الرقم بهدف استقبال البلاغات المتعلقة بمنتسبي الوزارة أو ممتلكاتها، مما يُسهم في دعم جهود الوزارة ويعزز من كفاءة الاستجابة وسرعة المتابعة، مع التأكيد التام على سرية المعلومات في التعامل مع البلاغات.
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