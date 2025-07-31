"الهلال الأحمر": تنسيق مشترك مع الجمعيات الخيرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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"الهلال الأحمر": تنسيق مشترك مع الجمعيات الخيرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس أن العمل الإنساني في الكويت يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لإيصال المساعدات والتنسيق المتواصل بين الجمعيات الخيرية الكويتية لاسيما مع انطلاق الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المغامس لـ «كونا» عقب استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية عثمان الخميس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية مبارك العازمي في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأوضح المغامس أن «الهلال الأحمر» تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتحديد آليات إيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التوزيع، مشددا على أن الحملة تجسد التزام الكويت بالمبادئ الإنسانية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها.
وأضاف أن اللقاء تناول كذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تعزيز الجهود الإغاثية في ظل الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن «الهلال الأحمر» يواصل بخطى ثابتة نحو التطوير والتوسع في أنشطتها بما يعزز مكانة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني.
ونوه بجهود الجمعية في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية أكسبتها ثقة محلية ودولية واسعة وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، أشاد عثمان الخميس في تصريح مماثل لـ «كونا» بمستوى التنظيم والعمل الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالجهود الكبيرة المبذولة في تقديم المساعدات على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الخير لاسيما الحملة الإغاثية لقطاع غزة.
وأضاف الخميس أن «الهلال الأحمر الكويتي» تمثل نموذجا يحتذى في العمل الإنساني، معربا عن تطلع جمعية «إنسان» إلى المزيد من التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية.
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس أن العمل الإنساني في الكويت يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لإيصال المساعدات والتنسيق المتواصل بين الجمعيات الخيرية الكويتية لاسيما مع انطلاق الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المغامس لـ «كونا» عقب استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية عثمان الخميس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية مبارك العازمي في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأوضح المغامس أن «الهلال الأحمر» تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتحديد آليات إيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التوزيع، مشددا على أن الحملة تجسد التزام الكويت بالمبادئ الإنسانية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها.
وأضاف أن اللقاء تناول كذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تعزيز الجهود الإغاثية في ظل الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن «الهلال الأحمر» يواصل بخطى ثابتة نحو التطوير والتوسع في أنشطتها بما يعزز مكانة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني.
ونوه بجهود الجمعية في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية أكسبتها ثقة محلية ودولية واسعة وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، أشاد عثمان الخميس في تصريح مماثل لـ «كونا» بمستوى التنظيم والعمل الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالجهود الكبيرة المبذولة في تقديم المساعدات على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الخير لاسيما الحملة الإغاثية لقطاع غزة.
وأضاف الخميس أن «الهلال الأحمر الكويتي» تمثل نموذجا يحتذى في العمل الإنساني، معربا عن تطلع جمعية «إنسان» إلى المزيد من التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية.
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