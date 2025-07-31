"الهلال الأحمر": تنسيق مشترك مع الجمعيات الخيرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس أن العمل الإنساني في الكويت يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لإيصال المساعدات والتنسيق المتواصل بين الجمعيات الخيرية الكويتية لاسيما مع انطلاق الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.جاء ذلك في تصريح أدلى به المغامس لـ «كونا» عقب استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية عثمان الخميس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية مبارك العازمي في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.وأوضح المغامس أن «الهلال الأحمر» تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتحديد آليات إيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التوزيع، مشددا على أن الحملة تجسد التزام الكويت بالمبادئ الإنسانية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها.وأضاف أن اللقاء تناول كذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تعزيز الجهود الإغاثية في ظل الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن «الهلال الأحمر» يواصل بخطى ثابتة نحو التطوير والتوسع في أنشطتها بما يعزز مكانة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني.ونوه بجهود الجمعية في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية أكسبتها ثقة محلية ودولية واسعة وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني.من جهته، أشاد عثمان الخميس في تصريح مماثل لـ «كونا» بمستوى التنظيم والعمل الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالجهود الكبيرة المبذولة في تقديم المساعدات على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الخير لاسيما الحملة الإغاثية لقطاع غزة.وأضاف الخميس أن «الهلال الأحمر الكويتي» تمثل نموذجا يحتذى في العمل الإنساني، معربا عن تطلع جمعية «إنسان» إلى المزيد من التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية.

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