ترمب يفرض رسوما مضادة تتراوح بين 10% و41% على عشرت الدول

خبرني - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10% و41% على عشرات الدول.

حيث أصبحت الرسوم على تركيا 15%، إسرائيل 15%، فيتنام 20% و15% على فنزويلا والكاميرون وتشاد.

كما أصبحت الرسوم الجمركية 39% على سويسرا و30% على جنوب أفريقيا و20% على بنغلاديش و19% على باكستان.

ووقع ترمب، أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35%.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من آب.

وقال البيت الأبيض "ردا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35% للتعامل مع الوضع الطارئ القائم بفعالية".