الشيباني أعلى مسؤول سوري من العهد الجديد يزور موسكو

MENAFN - Al-Bayan) التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو أمس، في أول زيارة يقوم بها مسؤول سوري رفيع المستوى من الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحليف روسيا القديم بشار الأسد في ديسمبر.

وقال لافروف إن موسكو تأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين روسيا والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في موسكو. وتابع ((بالطبع، نأمل أن يتمكن الرئيس الشرع من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر)).

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن بوتين استقبل الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن اللقاء.

نقاش ضروري

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال الشيباني إن زيارته إلى موسكو تهدف إلى ((بدء نقاش ضروري... بناء على دروس الماضي، لصياغة المستقبل)). وأضاف: إنه اتفق مع لافروف على تشكيل لجنتين مكلفتين بإعادة تقييم الاتفاقات السابقة بين سوريا وروسيا.

وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة جداً لسوريا قوية وموحدة، معبراً عن أمله في أن تكون موسكو إلى جانب دمشق في هذا المسار. وقال الشيباني إن دمشق تسعى لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية التي تستند على الاحترام المتبادل.

وأضاف أن سوريا حريصة على بناء شراكة صحية ومستدامة مع روسيا.ووجه لافروف الشكر للسلطات السورية على ضمان أمن قاعدتين روسيتين في البلاد، حيث لا تزال موسكو تحتفظ بوجود لها ودعمت رفع العقوبات عن سوريا. وتعهد بتوفير مساعدات لإعادة البناء في سوريا.

وأشار إلى علاقات الصداقة التقليدية بين الدولتين، وأعرب عن أمله في حدوث استقرار سريع للوضع في سوريا، في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

أزمة تتفاقم

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس، إنه بينما هدأ القتال إلى حد كبير في السويداء، تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير. وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زال يتم الإبلاغ عن اشتباكات متفرقة في مناطق ريفية بعد العنف الطائفي الذي نشب مؤخراً بين ميليشيات الدروز والعشائر السنية الموالية للحكومة.

وذكرت الأمم المتحدة أنه رغم انخفاض العنف، فإن البنية التحتية انهارت. وتواجه المستشفيات نقصاً شديداً في الطواقم والكهرباء والماء والإمدادات الطبية الضرورية. وتوقفت الخدمات العامة في بلدات عديدة تماماً.

وبدأت قوافل مساعدات من الصليب الأحمر السوري في الوصول إلى المناطق المتضررة في استجابة للأزمة المتفاقمة. وذكرت الوكالة أن معظم السكان باتوا الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.