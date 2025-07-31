مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع كتاب "طوايا" لعبدالله صالح

MENAFN - Al-Bayan) استضافت مكتبة محمد بن راشد، ضمن مبادراتها الثقافية الهادفة إلى دعم الحراك الأدبي والمسرحي في الدولة، وبالتعاون مع صندوق الوطن، حفل توقيع الفنان والمخرج عبدالله محمد صالح الرميثي لكتابه ((طوايا))، الذي يضم مجموعة من الأعمال المسرحية، ومن بينها: طوايا، والقيد، والقصيدة الأخيرة، والسهاري، والوصية.

ويأتي الكتاب برعاية ودعم صندوق الوطن، ضمن مشروع ((الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية))، الذي أطلقه الصندوق برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بهدف إثراء المحتوى المعرفي للهوية الوطنية في المكتبة العربية، ودعم المبدعين الإماراتيين، وتسليط الضوء على تجاربهم الفنية والثقافية المتنوعة.

وشهد حفل التوقيع حضوراً لافتاً لعدد كبير من الكُتّاب والفنانين والمبدعين من دولة الإمارات والعالم العربي. وتخلل الحفل جلسة حوارية قدمها الفنان عبد الله صالح. وتفاعل الحضور من خلالها بعدد من المداخلات المهمة التي ركزت على أهمية دعم المبدعين.

وتوفير البيئة الحاضنة لهم، بما يعزز استمرارية الإبداع، ويثري المشهد الثقافي في الإمارات والعالم العربي، مشيدين بدور صندوق الوطن في هذا المجال، لما يقدمه من رعاية واحتضان للمبدعين في مختلف مجالات الإنتاج الثقافي والفني.

وعبّر عبدالله صالح عن سعادته بهذه الاحتفالية، التي تمثل رئة حقيقية للمعرفة والإبداع، مؤكداً أن هذا أمر غير مستغرب على مكتبة محمد بن راشد. وأشاد بالدعم اللامحدود الذي قدّمه صندوق الوطن، ما مكّن هذا المشروع من التحوّل إلى كتاب مطبوع بين يدي الجميع.

كما أكّد أن الكتاب يضم عدداً من المسرحيات المكتوبة باللهجة الإماراتية، التي يمكن للجميع استيعاب معانيها، بالإضافة إلى كونها تركز على تعزيز علاقة الإنسان الإماراتي ببيئته وتراثه وهويته وتاريخه، إضافة إلى تعزيز انتمائه لهذا الوطن العزيز.

وأضاف أنه عندما تتوافر البيئة المشجعة والمحفزة والداعمة، فإن المبدع يستطيع أن يقدّم الكثير، مشيداً بمشروع ((الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية))، الذي يُعد منصة للعديد من المبدعين الإماراتيين.

وأوضح أن الجرأة والمتابعة الحثيثة للشغف، من أبرز النقاط المهمة لنجاح المبدعين، كما تناول تطور تجربته المسرحية، من بداياته كممثل، ثم انتقاله إلى الإخراج، وصولاً إلى الكتابة، معبّراً عن إعجابه واعتزازه بهذا التنوع الذي أضاف عمقاً وثراءً لمسيرته.

وأشار إلى التأثير الكبير للبيئة الثقافية والأدبية في دبي، التي لعبت دوراً محورياً في مسيرته المسرحية، وتوفير فرص للاحتكاك بتجارب عربية وعالمية، حيث يعتبر مسرح دبي قِبلة للمبدعين عموماً.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر العربيد، الأكاديمي والممثل المسرحي، بتجربة عبدالله كممثل ومخرج ومذيع، وأخيراً كمؤلف وكاتب رائع، مشيراً إلى أن ((طوايا)) تُعد رسالة ملهمة للشباب المسرحي والهواة، فهي تعبّر عن أهمية الشغف لدى الفنان، وأهمية وجود مؤسسات داعمة مثل صندوق الوطن، لأن هذه التجربة تُنمي المواهب، وتفتح المجال للأجيال الجديدة للاحتكاك بالمسرح.