الحب بدون جهد

MENAFN - Al-Bayan) فريدا كاهلو، رسامة مكسيكية شهيرة، تعد واحدة من أيقونات الرسم في العالم، لم تدرس الرسم أكاديمياً، لكنها تلقت بعض الدروس الخصوصية على يد أحد الأساتذة بشكل مبسط، إلا أنها اكتشفت شغفها بالرسم وتفجرت موهبتها إثر حادثة اصطدام حافلة كانت تستقلها، فأصيبت ساقها إصابة بالغة أثرت في قدرتها على المشي؛ ما استوجب أن تظل مستلقية على ظهرها لمدة عام كامل.

والدتها التي حرصت على توفير كل ما يمكن أن يريح ابنتها وفرت لها سريراً متنقلاً، ومرآة ضخمة في سقف الغرفة؛ ما جعل فريدا لمدة عام كامل وحيدة لا ترى سوى وجهها طوال الوقت، ولكي تكسر هذه الحالة طلبت ألواناً وأوراقاً لترسم، فنقلت صورتها وملامحها ووجهها بكل درجات الألم والانفعالات التي تعيشها يومياً، وهذا ما يفسر سر اللوحات الكثيرة التي يظهر فيها وجه فريدا فقط!

لم تنظر فريدا للألم باعتباره تجربة تطهير للنفس، أو تكفيراً، أو تسامياً، لقد نقلت عبر لوحاتها الألم كما عاشته؛ معاناة واقعية وقلبية ومعيقة للحياة الطبيعية، لكنها لم تنكر أن هذه التجربة بكل معاناتها كانت الطريق لاكتشاف ذاتها، وتكوين تجربتها الملهمة إنسانياً.

تقول فريدا: ((الحب الحقيقي لا يعتمد على الكمال، ولا يتطلب بذل الجهد))، مع أن البشر اليوم يبذلون كل شيء وما لا يخطر على البال ليحظوا بالحب والإعجاب، ليكونوا في بؤرة الاهتمام والرؤية، بينما تقول هي إننا لسنا بحاجة إلى فعل أي شيء لنكون محبوبين، وأن نقضي حياتنا نحاول أن نبدو أكثر جمالاً، وأكثر ذكاءً لأجل الآخرين.

تقول: ((لقد أدركت في حياتي شيئين؛ فأولئك الذين يحبوننا يروننا بقلوبهم وينسبون لنا صفات أكبر مما نملكه حقاً، أما الذين لا يحبوننا ولا يسعون ليحظوا بحبنا فلن يكونوا راضين أبداً عن كل جهودنا التي نبذلها لنستحق حبهم!)).

((إن عيوبنا ليست عيوباً في الحقيقة، إنها المفتاح الذي يدلنا على أولئك الذين يحبوننا حقاً)).

بمعنى آخر، ترى فريدا كاهلو أن الحب الحقيقي هو أن نتقبل عيوب من نحبه، باعتبارها جزءاً من هويته وتكوينه، لنتقبله كما هو دون أي محاولة منا لتغييره، ودون أي جهد منه ليتغير!