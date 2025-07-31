MENAFN - Al-Bayan) يخاف المرء من الخسارة أكثر مما يفرح بالربح، حتى لو تضاعفت احتمالية الربح. ربما هذه المشاعر هي ما تحول دون خوضه غمار تجربة استثمارية أو مهنية جديدة. اكتشف العلماء هذه الحقيقة المثيرة عندما قاسوا ما يحدث في أدمغة الناس عند تحقيق مكاسب معينة.

فكانت السعادة معتدلة، في حين أن الخسارة البسيطة تولد خوفاً مضاعفاً للسعادة عند الربح، تجنب الخسارة شعور ينتاب المرء، أكثر من سعيه نحو تحقيق مكاسب بالقيمة نفسها.

النفور من الخسارة صار مفهوماً متأصلاً في الاقتصاد السلوكي، وهو علم بدأت تأخذ به بلدان وشركات كبرى عديدة، منها حكومة بريطانيا، حيث أنشأ رئيس وزرائها ديفيد كاميرون، خلال فترة توليه، وحدة مختصة بالاقتصاد السلوكي، في سابقة أولى من نوعها.

على سبيل المثال، اتضح للعلماء أن ألم خسارة ألف دولار، أشد وطأة نفسياً من متعة ربح القيمة نفسها، فإذا ما خُيّر أحدهم بين ربح ألف دولار، أو خطر خسارة المبلغ نفسه.

فغالباً ما سيرفض المجازفة، حتى لو كانت فرصة الحدوث متساوية، بعبارة أخرى، البشر عادة ما يحتاجون إلى احتمالية ربح 2000 دولار، مقابل احتمالية خسارة المبلغ نفسه، للقبول بتلك المجازفة.

نجد هذا السلوك بارزاً في الاستثمارات، فكثير من الناس يحتفظون بالأسهم الخاسرة، على أمل تعويض خسائرهم غير المحققة، ويبيعون الرابحة على عجل، خوفاً من خسارة مكاسبهم.

في علم التسويق كذلك نسمع عبارات تنبثق من هذه الفكرة، مثل الكمية محدودة، أو لا تفوّت الفرصة، وذلك في مسعى لاستغلال نفور الناس من الخسارة، لتحقيق مكاسب مادية تحميهم أو تشعرهم على أقل تقدير بالأمان.

في التفاوض، نرى كيف يرفض أحد الأطراف صفقة معقولة، ليس لسبب سوى أنها كانت دون سقف توقعاته المادية، فيشعر بأنه يخسر إن استمر. ربما هناك علاقة بين النظام التعليمي البالي، الذي غرس فينا النفور من الخسارة.

أو تحقيق درجات متدنية، مع أن الحياة عكس ذلك تماماً، فكل صدماتنا وخسائرنا، هي في الواقع ما صقلنا جيداً للتصدي للتحديات المقبلة بجسارة، فأكثرنا خسارة ربما أكثرنا تعلماً وقدرة على مواجهة نوائب الدهر.

عبر نظرية النفور من الخسارة loss aversion، يمكن معرفة مدى إقبال المرء على المجازفة، فالناس في سلوكياتهم المرتبطة بقبول المخاطر يختلفون اختلافاً كبيراً، بل ومحيراً.

فتجد المرء مستعداً للقفز المظلي أو عبر الحبل المطاطي (بنجي جمبيغ)، في حين تجده لن يُقدِم أبداً على أي استثمار فيه مخاطرة، والعكس صحيح!.. ولذلك ساعدنا العلم الحديث على معرفة بعض الجوانب الخافية في سلوكياتنا، منها أننا بشكل عام، نعمل حساباً أكبر للخسارة من المكاسب..

ولذلك نقدم في صناديق الاستثمار الحديثة استبياناً قصيراً، يكشف لنا مدى شهية أو قبول المستثمر للمخاطر، حتى يتم تصنيفه في المحفظة التي تناسبه (عالية المخاطر، أو متوسطة أو منخفضة).

كل قرار يتخذه الإنسان بشكل أو بآخر، محفوف بالمخاطر. دورنا كبشر، هو دراسة كل خطوة نقدم عليها، فكلما زادت المعلومات المجمعة دقيقة، وكان سقف توقعاتنا معقولاً، تكون النتائج غالباً منسجمة مع توقعاتنا الذهنية، حين نخطط بعقلانية.

مشكلة من يبالغ في رفع سقف توقعاتهم، فيتوقعون مثلاً أرباحاً خيالية، أو يصرون على تحقيق مكاسب لن تحدث إلا في خيالهم، تظل قدراتهم معطلة.

وكذلك أموالهم التي لن تنمو، وسوف تتآكل لا محالة مع الارتفاعات الحتمية للتضخم في السلع والخدمات. هذه الحياة مليئة بالمخاطر، ومن دون قبول شيء من تلك المخاطر المدروسة، يصعب أن ينال المرء مبتغاه. وقد لخص الشاعر أبو القاسم الشابي هذه الفكرة ببيت شهير:

ومن يتهيب صعود الجبلِ يعش أبدَ الدهرِ بين الحُفَرِ.