الإمارات سند إغاثي لأهل غزة

MENAFN - Al-Bayan) في خضم ما يشهده أهل غزة من ظروف إنسانية مريرة، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصفوف الأولى لنجدتهم، وذلك كعادتها في طليعة الدول التي تمد يدها للمتضررين في كل مكان.

فتدفقت مبادراتها الإنسانية وتحركاتها الإغاثية، لتجسد نهجاً إماراتياً راسخاً، لا يحيد عن مساندة الإنسان، ولا يتوانى عن مد يد العون للمحتاجين، ليعبّر ذلك عن نبل مبادئها، وأصالة قيمها، وعمق تفاعلها مع القضايا الإنسانية.

لقد تحركت دولة الإمارات منذ الساعات الأولى لتفاقم الأوضاع في قطاع غزة، فأطلقت من خلال توجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، حملات إغاثية، هدفت إلى دعم الشعب الفلسطيني في محنته.

وعملت على توفير ما يحتاجون إليه من الإمدادات الضرورية، لتشمل مختلف الجوانب الحياتية، من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وإقامة المستشفيات الميدانية، وتسيير قوافل الدعم عبر كافة القنوات الممكنة، مؤكدة بذلك التزامها المستمر بواجبها الإنساني تجاه أهل غزة، ونهجها الإغاثي الراسخ، الذي لا يعرف حدوداً أو توقفاً، حتى أصبحت في مقدم الدول الرائدة في دعم المحتاجين في كل بقاع الأرض.

وقد تجسدت هذه الجهود الإماراتية لإغاثة أهل غزة بشكل فعلي في صور شتى، منها عملية الفارس الشهم 3، التي تعد واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات خارج حدودها، وقد تضمنت تقديم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، التي تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية.

حيث جرى تسيير عشرات الطائرات والسفن ومئات شاحنات النقل البرية، وتم إقامة مستشفيات عائمة، ومحطات تحلية مياه، وإقامة مستشفيات ميدانية، وإرسال طواقم طبية متخصصة، وتوفير خيام ومساكن متنقلة لإيواء النازحين، وغير ذلك.

وللتكيف مع الظروف الطارئة، وضمان استمرار تقديم هذه المساعدات، جاءت مبادرة ((طيور الخير)) للإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، والتي استهدفت المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، لا سيما في شمالي قطاع غزة.

وتم استخدام تقنيات دقيقة، من خلال صناديق موجهة بتقنية GPS، لضمان دقة الإنزال وسرعة إيصال المساعدات إلى مواقعها المستهدفة، وفي الوقت المناسب، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تجاوز المعوقات الميدانية، وتبنّي حلول عملية، تواكب تطورات الوضع الإنساني، حرصاً منها على ألا يُحرم أي محتاج من حقه في المساعدة، مهما كانت الظروف والعوائق.

وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، براً وجواً وبحراً.

إن هذه الجهود الإماراتية الحثيثة لإغاثة أهل غزة، تجسد التزامها الأخلاقي والحضاري بدعم أشقائها ومساندتهم، وهو نهج إماراتي راسخ منذ قيام هذه الدولة المباركة على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أعلى من قيمة العمل الإنساني والإغاثي.

وجعل مساندة الأشقاء ركيزة وطنية مستدامة، وعلى هذا النهج الساطع، سارت القيادة الحكيمة، فكانت خير سند لأشقائها في الملمات، تداوي جراحهم، وتساعد محتاجهم، وتعين المتضررين منهم، وتبحث عن كل وسيلة ممكنة لرفع المعاناة عنهم، ومساندتهم في الخروج من أزماتهم، وإعانتهم على المضي قدماً في طريق الاستقرار والازدهار.

وبجانب دورها الإغاثي المشهود في مساندة أهل غزة، لم تتوانَ دولة الإمارات كذلك عن أداء دورها السياسي والإنساني على الساحة الدولية، إذ حرصت في كافة المحافل، على التأكيد على ضرورة وقف الحرب التي يتعرضون لها، وحماية المدنيين.

وتوفير ممرات إنسانية آمنة، والسماح بوصول المساعدات إلى داخل غزة دون عوائق، كما تواصل الدولة جهودها الدبلوماسية الحثيثة، للدفع باتجاه حلول عادلة ومستدامة، تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وتنهي معاناته المريرة.

لقد بقيت غزة حاضرة في القلب الإماراتي، عبر كل وسيلة ممكنة للتخفيف عنهم ورفع معاناتهم، سواء عبر الجهود الإغاثية أو الدبلوماسية، وها هي دولة الإمارات تمضي بكل ما تستطيع، مذكرة المجتمع الدولي بضرورة أداء دوره المنشود لإنهاء هذه الحرب المستعرة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لتنتهي بإذن الله تعالى فصول هذه المأساة الإنسانية المؤلمة.