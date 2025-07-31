طهران - غزة - بيروت

MENAFN - Al-Bayan) هناك خط ناظم يربط 3 عقد وانسدادات سياسية في 3 ملفات في إشكاليات الشرق الأوسط الصعبة.

وفي العلوم السياسية قد توجد مؤامرات، وليس كل السياسة وأحداثها تندرج تحت بند المؤامرات.

وفي العلوم السياسية قد تكون هناك أقدار وصدف، ولكن ليس كل ما يحدث من قبيل المصادفة، لكن معظم الأفعال مدروسة ومقصودة، لذلك تعالوا نتأمل آخر التطورات في 3 إشكاليات صريحة وواضحة.

هذه الإشكاليات يمكن تحديدها في:

1 - الملف النووي الإيراني.

2 - مسألة إيقاف إطلاق النار وخروج حماس من غزة.

3 - مسألة حصرية السلاح في لبنان للدولة فقط.

سوف تكتشف تزامن 3 أفعال:

1 - رفض إيران بحث مشروعها النووي مع واشنطن وتشدد صريح من جانبها.

2 - إصرار حماس في الرد على عرض المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، على المطالبة بشروط المنتصر في العمليات العسكرية رغم أن واقع الأمر في غزة مغاير تماماً.

3 - إصرار حزب الله أيضاً على شروط المنتصر رغم تصفية كل أركان قيادته التاريخية واحتلال إسرائيل لخمس مناطق رئيسة في الجنوب.

ماذا يعني تزامن ذلك كله؟

ببساطة، ودون الاحتياج إلى أي تحليل سياسي معقد، لذلك نقول إن طهران التي تعتبر المشغل الرئيسي للتشدد السياسي والأمني في المنطقة تعرض على غزة وبيروت وعلى حماس وحزب الله موقفاً يصعّبون به الأمور، حتى يتم استخدامه في عملية المقايضة مع الأمريكيين في أي مفاوضات مقبلة.

المقايضة المطلوبة تهدئة غزة ولبنان مقابل تحسين أوضاع المفاوضات والاستجابة لمطالب إيران.

وهكذا يدفع الوكلاء الثمن.