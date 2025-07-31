الحوثيون يوسّعون حملة الاعتقالات إلى تعز

الحوثيون يوسّعون حملة الاعتقالات إلى تعز
وأكدت مصادر حقوقية وأخرى حكومية لـ((البيان))، أن حملة الاعتقالات الاستباقية التي ينفذها الحوثيون في محافظة إب التي أصبحت مركزاً لمعارضة حكمهم توسعت إلى محافظة تعز منذ أيام وطالت معلمين وطلاباً بحجة العمل لصالح الحكومة الشرعية، فيما لم تكشف أسباب اعتقال أكثر من 100 من المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء في محافظة إب استباقاً لانتفاضة شعبية متوقعة.
وتزامنت هذه الحملة مع تنبيه مصادر محلية من تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضد الحوثيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، وظهور بؤرة للمجاعة في محافظة حجة الواقعة غرب البلاد.
فيما حذرت المنظمات الإغاثية الدولية، من ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإغاثية هذا العام إلى أكثر من 18 مليون شخص بسبب نقص التمويل وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
وتنفذ مخابرات الحوثيين منذ شهرين، حملة اعتقالات تستهدف من تعتقد أنهم يعارضون توجهاتها، وتركزت هذه الحملة في محافظة إب، حيث امتدت من مركز المحافظة إلى أريافها وترفض الجماعة الإفصاح عن التهم الموجهة لهؤلاء ولا لم تسمح لأسرهم بزيارتهم أو توكيل محامين للترافع عنهم.
وكان برنامج الأغذية العالمي أكد أن اليمن تحتل المرتبة الثالثة في انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، متوقعاً أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص من سكان البلاد، أي أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بحلول سبتمبر المقبل، مع تعرض 41 ألف شخص لخطر الانزلاق إلى ظروف كارثية أشبه بالمجاعة.
وفي ظل هذه التوقعات والتي تعد الأسوأ منذ عام 2022، لا يزال اليمن يعاني، ووفق البيانات الأممية، من أوضاع إنسانية متردية بسبب استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، وما تلاه من انهيار في الخدمات المحلية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مسلسل المحامية .. دراما سعودية تكشف الحرب الخفية والجمهور: جاهزون بكل حماس
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
غزة .. قطاع غارق في الظلام
مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع كتاب "طوايا" لعبدالله صالح
"كنز الجيل" تغلق باب الترشيحات
منصور بن محمد: ندعم ترشح جوعان بن حمد لرئاسة الأولمبي الآسيوي