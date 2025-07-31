الحوثيون يوسّعون حملة الاعتقالات إلى تعز

MENAFN - Al-Bayan) مع تصاعد النقمة الشعبية جراء تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسّعت الجماعة من حملة الاعتقالات التي طالت أكثر من مئة شخص في محافظة إب، لتشمل العشرات في محافظة تعز المجاورة.

وأكدت مصادر حقوقية وأخرى حكومية لـ((البيان))، أن حملة الاعتقالات الاستباقية التي ينفذها الحوثيون في محافظة إب التي أصبحت مركزاً لمعارضة حكمهم توسعت إلى محافظة تعز منذ أيام وطالت معلمين وطلاباً بحجة العمل لصالح الحكومة الشرعية، فيما لم تكشف أسباب اعتقال أكثر من 100 من المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء في محافظة إب استباقاً لانتفاضة شعبية متوقعة.

وتزامنت هذه الحملة مع تنبيه مصادر محلية من تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضد الحوثيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، وظهور بؤرة للمجاعة في محافظة حجة الواقعة غرب البلاد.

فيما حذرت المنظمات الإغاثية الدولية، من ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإغاثية هذا العام إلى أكثر من 18 مليون شخص بسبب نقص التمويل وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

وتنفذ مخابرات الحوثيين منذ شهرين، حملة اعتقالات تستهدف من تعتقد أنهم يعارضون توجهاتها، وتركزت هذه الحملة في محافظة إب، حيث امتدت من مركز المحافظة إلى أريافها وترفض الجماعة الإفصاح عن التهم الموجهة لهؤلاء ولا لم تسمح لأسرهم بزيارتهم أو توكيل محامين للترافع عنهم.

وكان برنامج الأغذية العالمي أكد أن اليمن تحتل المرتبة الثالثة في انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، متوقعاً أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص من سكان البلاد، أي أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بحلول سبتمبر المقبل، مع تعرض 41 ألف شخص لخطر الانزلاق إلى ظروف كارثية أشبه بالمجاعة.

وفي ظل هذه التوقعات والتي تعد الأسوأ منذ عام 2022، لا يزال اليمن يعاني، ووفق البيانات الأممية، من أوضاع إنسانية متردية بسبب استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، وما تلاه من انهيار في الخدمات المحلية.