ويتكوف في إسرائيل وقتلى غزة بالعشرات قصفاً وجوعاً

MENAFN - Al-Bayan) بحث الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التطورات والمراحل المقبلة للحرب على قطاع غزة المدمر، والمهدد بـ((مجاعة شاملة))، حيث وصل عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 159، فيما بات القتلى الذين يسقطون بالقصف الإسرائيلي يومياً بالعشرات.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على منصته ((تروث سوشال)) أن ((الوسيلة الأسرع لوضع حد للأزمة الإنسانية في غزة هي أن تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن)). وكان ترامب أعرب عن قلقه بداية هذا الأسبوع من ((مجاعة حقيقية)) في غزة، في موقف لا يتقاطع إلى حد بعيد مع حليفه نتانياهو.

وقبيل وصول الموفد الأمريكي، تظاهر عشرات من الأمهات وأقرباء الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة أمام مكتب نتانياهو. وكرر المتظاهرون مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى ((اتفاق شامل)) يضمن الإفراج عن 49 أسيراً لا يزالون في غزة، بينهم 27 أعلن الجيش الإسرائيلي وفاتهم.

أمس، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن 58 فلسطينياً لقوا حتفهم ليل الأربعاء بنيران إسرائيلية. وأفادت وكالة فرانس برس أن ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها إلى رجال قضوا في الليلة قبل الماضية، بالرصاص الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن الفرقة 98 المؤلفة من وحدات مظليين وكوماندوس من قوات النخبة انسحبت من شمال غزة للاستعداد لـ((مهمات جديدة)).

في الأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يشهد أسوأ مراحل المجاعة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مؤكدة أن الموت جوعاً يهدد الآلاف.

وأوضحت المنظمة في بيان، أمس، أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، فيما يبقى البعض لأيام دون طعام، بينما يموت آخرون بسبب الضعف الشديد أو فشل الأعضاء خاصة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، الذين يواجهون خطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.

ولفت البيان إلى أن النظام الصحي في غزة غير قادر على أداء مهامه، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، ما يضاعف من معاناة السكان والعاملين الصحيين أنفسهم.

وأشارت المنظمة إلى أن التعافي من سوء التغذية يتطلب شهوراً من الرعاية الطبية المتخصصة والتغذية العلاجية، مشددة على أن بعض التبعات قد تستمر مدى الحياة، مثل تأخر النمو ومشكلات صحية دائمة.

ودعت المنظمة إلى السماح الفوري والواسع بدخول المساعدات الإنسانية، من غذاء ودواء، عبر جميع الطرق الممكنة وطالبت إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات وضمان المرور الآمن والسريع لها، لإنقاذ الأرواح ووقف معاناة المدنيين، داعية في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار.

وارتفع عدد الوفيات جراء الجوع في غزة إلى 159 منذ بدء الحرب بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية إحداهما لطفل، حسب ما أعلنت وزارة الصحة. وبحسب بيانات الوزارة، من بين عدد الوفيات 90 طفلاً.