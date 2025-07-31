ويتكوف في إسرائيل وقتلى غزة بالعشرات قصفاً وجوعاً

ويتكوف في إسرائيل وقتلى غزة بالعشرات قصفاً وجوعاً
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على منصته ((تروث سوشال)) أن ((الوسيلة الأسرع لوضع حد للأزمة الإنسانية في غزة هي أن تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن)). وكان ترامب أعرب عن قلقه بداية هذا الأسبوع من ((مجاعة حقيقية)) في غزة، في موقف لا يتقاطع إلى حد بعيد مع حليفه نتانياهو.
وقبيل وصول الموفد الأمريكي، تظاهر عشرات من الأمهات وأقرباء الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة أمام مكتب نتانياهو. وكرر المتظاهرون مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى ((اتفاق شامل)) يضمن الإفراج عن 49 أسيراً لا يزالون في غزة، بينهم 27 أعلن الجيش الإسرائيلي وفاتهم.
أمس، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن 58 فلسطينياً لقوا حتفهم ليل الأربعاء بنيران إسرائيلية. وأفادت وكالة فرانس برس أن ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها إلى رجال قضوا في الليلة قبل الماضية، بالرصاص الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن الفرقة 98 المؤلفة من وحدات مظليين وكوماندوس من قوات النخبة انسحبت من شمال غزة للاستعداد لـ((مهمات جديدة)).
في الأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يشهد أسوأ مراحل المجاعة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مؤكدة أن الموت جوعاً يهدد الآلاف.
وأوضحت المنظمة في بيان، أمس، أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، فيما يبقى البعض لأيام دون طعام، بينما يموت آخرون بسبب الضعف الشديد أو فشل الأعضاء خاصة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، الذين يواجهون خطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.
ولفت البيان إلى أن النظام الصحي في غزة غير قادر على أداء مهامه، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، ما يضاعف من معاناة السكان والعاملين الصحيين أنفسهم.
وأشارت المنظمة إلى أن التعافي من سوء التغذية يتطلب شهوراً من الرعاية الطبية المتخصصة والتغذية العلاجية، مشددة على أن بعض التبعات قد تستمر مدى الحياة، مثل تأخر النمو ومشكلات صحية دائمة.
ودعت المنظمة إلى السماح الفوري والواسع بدخول المساعدات الإنسانية، من غذاء ودواء، عبر جميع الطرق الممكنة وطالبت إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات وضمان المرور الآمن والسريع لها، لإنقاذ الأرواح ووقف معاناة المدنيين، داعية في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار.
وارتفع عدد الوفيات جراء الجوع في غزة إلى 159 منذ بدء الحرب بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية إحداهما لطفل، حسب ما أعلنت وزارة الصحة. وبحسب بيانات الوزارة، من بين عدد الوفيات 90 طفلاً.
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