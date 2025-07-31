خالد بن محمد: الكفاءات الشابة ركيزة أساسية في تعزيز أمن الوطن

MENAFN - Al-Bayan) شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العروض التخصصية التي قدمها مجندو الدفعة الـ 22 من منتسبي الخدمة الوطنية (2024 - 2025)، في مركز تدريب سويحان في أبوظبي.

بدأ العرض بعزف السلام الوطني، ثم قدم المجندون استعراضاً ميدانياً تضمّن تمارين قتالية وتعبوية، عكست المهارات المتقدمة التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، وأظهرت جاهزيتهم العالية ومستوى احترافيتهم في تنفيذ المهام العسكرية.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بما لمسه من مهارات عالية وانضباط متميّز لدى الخريجين، مشيداً بروح الالتزام والانتماء التي تحلّى بها منتسبو الخدمة الوطنية، مؤكداً سموه أن هذه الكفاءات الشابة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الوطن وصون مكتسباته.

وهنأ سموه الخريجين على ما أظهروه من جاهزية ميدانية ومعرفة عسكرية متقدمة، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية أثبت، منذ انطلاقه قبل 11 عاماً، أهميته في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن والحفاظ على مكتسبات الوطن ونهضته، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

وخلال فترة البرنامج، تلقى المجندون تدريبات أساسية ومتخصصة شملت الجوانب النظرية والعملية في العلوم العسكرية، إلى جانب اللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط، بما أسهم في تأهيلهم وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد.

وألقى قائد مركز تدريب سويحان كلمة في بداية العرض، أكد فيها أن هذه العروض العسكرية تُجسّد أعلى معاني الجاهزية والانضباط وتُبرز كفاءة شباب الوطن وقدرتهم على تنفيذ المهام العسكرية بروح عالية ومعنويات راسخة.

حضر العروض التخصصية، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.

واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، وجمع من أهالي وذوي الخريجين.