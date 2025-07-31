بحث تعزيز التعاون بين "محاكم دبي" و"الإمارات للإعلام"

MENAFN - Al-Bayan) استقبل القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي رئيس مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي، والقاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة التجارية، إبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام.

وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات لتطوير سبل تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يضمن تحقيق كفاءة وفاعلية العمل القضائي ويعزز جودة العمل.

وشهدت الزيارة نقاشات حول عدد من المواضيع المهمة، منها سبل تطوير تبادل الخبرات في المجالات المحتوى الإعلامي القضائي، كما تم التطرق إلى الآلية المتبعة في محاكم دبي حول التصريحات ونشر الأخبار في الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لترجمة الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز العمل المشترك، ما يسهم في تحقيق التميز في الرسائل التوعوية الإعلامية، وتم خلال الزيارة التأكيد على أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لتعزيز العمل القضائي وضمان نشر مفهوم العدالة بشكل فعال ونزيه، حيث يسهم تعزيز التعاون في تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وبناء ثقة الجمهور في القضاء، ما يؤدي في النهاية إلى مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.

وأكد القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، أهمية التعاون بين الجهات، بما يخدم المصلحة العامة، ويرتقي بكفاءة وسلاسة الخدمات القضائية.

من جانبه، أعرب الوفد الزائر عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها محاكم دبي في تطوير الإعلام القضائي، من خلال التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في دبي.

حضر الاجتماع من إدارة الاتصال الحكومي حمد ثاني، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وخالد المعصم، رئيس قسم الفعاليات، وروضة سالمين السويدي، رئيس قسم الإعلام، ومن مجلس الإمارات للإعلام علي المرزوقي.