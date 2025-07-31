شرطة رأس الخيمة تستحدث "منصة الدعم الجوي" لتوجيه الطائرات بدون طيار

شرطة رأس الخيمة تستحدث "منصة الدعم الجوي" لتوجيه الطائرات بدون طيار
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن والاستقرار المجتمعي.
مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الرؤية الميدانية، ونقل الصورة الحية من موقع الحدث إلى غرف العمليات، ما يُمكن فرق الطوارئ من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، تدعم الاستجابة القصوى، خاصة في حالات الحوادث الكبرى، والاختناقات المرورية، والكوارث الطبيعية، والتعامل مع الأزمات.
من جانبه، أوضح العقيد الركن الدكتور عبدالله أحمد النعيمي، مدير إدارة العمليات، أن منظومة منصة الدعم الجوي تم تصميمها لتتكامل مع نظام القيادة والسيطرة، حيث يمكن تشغيل الطائرات بدون طيّار عن بُعد من قبل غرفة العمليات، وتوجيهها إلى مواقع الأحداث أو النقاط الساخنة.
كما تم تدريب فرق متخصصة من الكوادر الشرطية لقيادة وتشغيل ((الدرونز)) وفقاً لأعلى المعايير التقنية والأمنية، لتعزيز تسريع زمن الاستجابة للأحداث الأمنية الطارئة من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح نقل معلومات الحدث تلقائياً.
وأكد العقيد الركن الدكتور عبدالله النعيمي أن إدخال هذه المنظومة يعكس رؤية شرطة رأس الخيمة في الاستباقية لسرعة الاستجابة، والابتكار، والارتقاء بخدمات الطوارئ نحو مستويات أكثر ذكاء وفاعلية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق استخدام الطائرات الذكية لتشمل مجالات متعددة مثل مراقبة الفعاليات، ودعم الدوريات، ومتابعة البلاغات الميدانية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مسلسل المحامية .. دراما سعودية تكشف الحرب الخفية والجمهور: جاهزون بكل حماس
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
غزة .. قطاع غارق في الظلام
مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع كتاب "طوايا" لعبدالله صالح
"كنز الجيل" تغلق باب الترشيحات
منصور بن محمد: ندعم ترشح جوعان بن حمد لرئاسة الأولمبي الآسيوي