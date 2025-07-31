شرطة رأس الخيمة تستحدث "منصة الدعم الجوي" لتوجيه الطائرات بدون طيار

MENAFN - Al-Bayan) كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن استحداث منظومة منصة الدعم الجوي كمنصة متكاملة لتوجيه الطائرات بدون طيّار ((الدرونز))، تهدف إلى رفع كفاءة سرعة الاستجابة، وتحسين آليات التعامل مع الأحداث الميدانية، وإدارتها بشكل فوري ومباشر من غرف العمليات المركزية.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن والاستقرار المجتمعي.

مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الرؤية الميدانية، ونقل الصورة الحية من موقع الحدث إلى غرف العمليات، ما يُمكن فرق الطوارئ من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، تدعم الاستجابة القصوى، خاصة في حالات الحوادث الكبرى، والاختناقات المرورية، والكوارث الطبيعية، والتعامل مع الأزمات.

من جانبه، أوضح العقيد الركن الدكتور عبدالله أحمد النعيمي، مدير إدارة العمليات، أن منظومة منصة الدعم الجوي تم تصميمها لتتكامل مع نظام القيادة والسيطرة، حيث يمكن تشغيل الطائرات بدون طيّار عن بُعد من قبل غرفة العمليات، وتوجيهها إلى مواقع الأحداث أو النقاط الساخنة.

كما تم تدريب فرق متخصصة من الكوادر الشرطية لقيادة وتشغيل ((الدرونز)) وفقاً لأعلى المعايير التقنية والأمنية، لتعزيز تسريع زمن الاستجابة للأحداث الأمنية الطارئة من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح نقل معلومات الحدث تلقائياً.

وأكد العقيد الركن الدكتور عبدالله النعيمي أن إدخال هذه المنظومة يعكس رؤية شرطة رأس الخيمة في الاستباقية لسرعة الاستجابة، والابتكار، والارتقاء بخدمات الطوارئ نحو مستويات أكثر ذكاء وفاعلية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق استخدام الطائرات الذكية لتشمل مجالات متعددة مثل مراقبة الفعاليات، ودعم الدوريات، ومتابعة البلاغات الميدانية.