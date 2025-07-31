تخريج 922 طالباً من برنامج الدورات الصيفية لشرطة دبي

MENAFN - Al-Bayan) شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حفل تخريج 922 طالباً وطالبة من فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار ((صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة))، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

حضر حفل التخريج، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الإداري والمالي، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وجمع من أولياء الأمور.

عبد الله المري

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري فخر القيادة العامة لشرطة دبي بمستوى أداء الطلبة المُشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، خصوصاً أن البرنامج استقبل هذا العام 922 طالباً وطالبة، للاستفادة من الدورات التخصصية المتنوعة، التي يقدمها مجلس دبي الطلابي بمركز حماية الدولي.

مشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور، الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة تصقل الشخصية، وتنمي المهارة وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

كما أكد معاليه التزام شرطة دبي المستمر تجاه الطلبة خلال الإجازات الصيفية، إيماناً منها بضرورة المشاركة في إعداد أجيال منضبطة واعية مثقفة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات بصورة إيجابية، لافتاً إلى أن البرامج التي يطرحها مركز حماية الدولي تواكب أحدث المستجدات، وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة.

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وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: ((نحن اليوم سعيدون بمشاركتنا في ختام الدورات الصيفية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي كل عام، بمشاركة أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات، وما يميز هذا العام مشاركة 28 جنسية في هذه الدورة، ونشكر جهود القائمين على البرامج والدورات الصيفية، التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي، وإتقانهم في تدريب الطلبة على العديد من المهارات)).

بناء شخصية الفرد

من جانبه أكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، نظراً للأثر الإيجابي، الذي تحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف: ((إن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كل أطراف المنظومة التعليمية، بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات.

وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية)).

بدوره، أكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن المركز أطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكل فئات المجتمع بمن فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج.