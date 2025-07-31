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مضغ "التنبول" بتايلاند مورس قبل 4 آلاف عام

مضغ "التنبول" بتايلاند مورس قبل 4 آلاف عام

2025-07-31 08:01:28
(MENAFN- Al-Bayan) كشف فريق بحثي دولي عن أدلة كيميائية تثبت أن مضغ جوز التنبول كان يمارس بتايلاند قبل 4000 عام، ما يشكل أقدم دليل على هذه العادة في جنوب شرق آسيا، وذلك حسب دراسة اعتمدت على تحليل الجير السني لـ 6 أفراد دفنوا بموقع ((نونغ راتشاوت)) الأثري وسط تايلاند.

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