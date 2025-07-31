مضغ "التنبول" بتايلاند مورس قبل 4 آلاف عام

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مضغ "التنبول" بتايلاند مورس قبل 4 آلاف عام
(MENAFN- Al-Bayan) كشف فريق بحثي دولي عن أدلة كيميائية تثبت أن مضغ جوز التنبول كان يمارس بتايلاند قبل 4000 عام، ما يشكل أقدم دليل على هذه العادة في جنوب شرق آسيا، وذلك حسب دراسة اعتمدت على تحليل الجير السني لـ 6 أفراد دفنوا بموقع ((نونغ راتشاوت)) الأثري وسط تايلاند.
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