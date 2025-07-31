  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منصة ذكية تشغّل بالضوء الأجهزة الطبية

منصة ذكية تشغّل بالضوء الأجهزة الطبية

2025-07-31 08:01:28
(MENAFN- Al-Bayan) طور باحثو جامعة كايست الكورية منصة لاسلكية ذكية لأجهزة طبية قابلة للارتداء تعمل بالضوء المحيط، ما يقلل الحاجة لبطاريات ثقيلة، ويتيح مراقبة صحية مستمرة. وتعتمد المنصة على التحكم الضوئي التكيفي والخلايا الشمسية المتعددة والإضاءة الفسفورية.

MENAFN31072025000110011019ID1109870955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث