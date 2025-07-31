منصة ذكية تشغّل بالضوء الأجهزة الطبية

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منصة ذكية تشغّل بالضوء الأجهزة الطبية
(MENAFN- Al-Bayan) طور باحثو جامعة كايست الكورية منصة لاسلكية ذكية لأجهزة طبية قابلة للارتداء تعمل بالضوء المحيط، ما يقلل الحاجة لبطاريات ثقيلة، ويتيح مراقبة صحية مستمرة. وتعتمد المنصة على التحكم الضوئي التكيفي والخلايا الشمسية المتعددة والإضاءة الفسفورية.
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