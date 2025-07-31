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طلاب يطورون صاروخاً فضائياً فائق الخفة

طلاب يطورون صاروخاً فضائياً فائق الخفة

2025-07-31 08:01:28
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت جامعة البلطيق الروسية أن طلابها يتعاونون مع شركة ناشئة ببطرسبورغ لتطوير صاروخ فضائي فائق الخفة، يستخدم لإطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

ويبلغ وزن كتلة الصاروخ الجديد نحو 14 طناً، أي أقل بكثير من كتلة نظيراتها من الصواريخ، ولتحقيق ذلك، ستستخدم خزانات تبريد مصنوعة من مواد مركبة تقلل وزن الهيكل.

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