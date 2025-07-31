حل لغز مادة لزجة عمرها 2500 عام

MENAFN - Al-Bayan) نجح علماء أخيراً في كشف النقاب عن أحد أكثر الألغاز الأثرية إثارة للدهشة؛ ففي قاع ثمانية أوانٍ برونزية عتيقة وجدت في مدينة بايستوم الأثرية جنوب إيطاليا، كانت تختفي كتل غامضة من مادة لزجة، حيرت العلماء منذ اكتشافها عام 1954.

ووفق ((لايف ساينس)) فقد استخدم فريق دولي، بقيادة د.لوسيانا دا كوستا كارفالو من جامعة أكسفورد، أحدث تقنيات التحليل الكيميائي، ليكتشفوا أن هذه المادة ما هي إلا بقايا عسل نقي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وهذا الاكتشاف لا يحل لغزاً أثرياً طال أمده فحسب، بل يلقي الضوء أيضاً على الممارسات الثقافية للإغريق القدماء. وما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة هو أن العسل بقي محفوظاً بشكل مدهش على مدى 2500 عام، وذلك بفضل تفاعله مع أيونات النحاس في الجرار.