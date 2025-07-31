  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حل لغز مادة لزجة عمرها 2500 عام

حل لغز مادة لزجة عمرها 2500 عام

2025-07-31 08:01:27
(MENAFN- Al-Bayan) نجح علماء أخيراً في كشف النقاب عن أحد أكثر الألغاز الأثرية إثارة للدهشة؛ ففي قاع ثمانية أوانٍ برونزية عتيقة وجدت في مدينة بايستوم الأثرية جنوب إيطاليا، كانت تختفي كتل غامضة من مادة لزجة، حيرت العلماء منذ اكتشافها عام 1954.

ووفق ((لايف ساينس)) فقد استخدم فريق دولي، بقيادة د.لوسيانا دا كوستا كارفالو من جامعة أكسفورد، أحدث تقنيات التحليل الكيميائي، ليكتشفوا أن هذه المادة ما هي إلا بقايا عسل نقي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وهذا الاكتشاف لا يحل لغزاً أثرياً طال أمده فحسب، بل يلقي الضوء أيضاً على الممارسات الثقافية للإغريق القدماء. وما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة هو أن العسل بقي محفوظاً بشكل مدهش على مدى 2500 عام، وذلك بفضل تفاعله مع أيونات النحاس في الجرار.

MENAFN31072025000110011019ID1109870953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث