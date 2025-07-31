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ترمب يرفع الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%

ترمب يرفع الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%

2025-07-31 08:00:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على كندا من 25% إلى 35%

وأوضح البيان أن هذه الزيادة في الرسوم من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025

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