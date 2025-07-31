"الهلال" تطرق أبواب حارات نجيب محفوظ

MENAFN - Al-Bayan) يحتفى العدد الجديد من مجلة ((الهلال)) المصرية المرموقة، الصادر أغسطس الجاري، بالكاتب الرحل نجيب محفوظ، الحائز جائزة نوبل عام 1988.

ويتصدر العدد عنوان رئيس، هو: ((من الجبلاوي إلى الناجي.. حارة محفوظ.. زيارة جديدة))، بينما يتزين الغلاف بصورة جمالية بالأسود والأبيض للكاتب الراحل، بينما يسير في شارع من شوارع أحد الأحياء ((الحارات)) المصرية.

ويتضمن الغوص في أعماق إبداع العالمي نجيب محفوظ، عبر زيارة الحارات والأزقة، بعين جديدة هي عين التأمل والقراءة، من ((حارة الجبلاوي)) إلى ((حارة الناجي)) وغيرهما.

بالإضافة إلى مقالات معمقة كتبها كبار الكتاب والمثقفين والمبدعين، بحثاً عن الرمز والمعنى، والبشر والمكان.. في الحارة المحفوظية. وداخل العدد تعيد المجلة نشر ((ذقن الباشا))، وهى قصة قصيرة لأديب مصر الكبير، الذي شاء أن يخص بها ((الهلال)) عقب فوزه بنوبل، وتم نشرها للمرة الأولى في عدد نوفمبر 1988. أما ((باب التكوين)) فقد خصص للكاتب والروائي المعروف إبراهيم عبدالمجيد، ليتحدث عن محطات حياته.