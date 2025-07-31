"صيفنا معرفة" حملة تعزز الإقبال على القراءة

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حملة صيفية تحت عنوان ((صيفنا معرفة))، بهدف تعزيز ممارسة القراءة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع العائلات والأطفال على الإقبال على المطالعة، خلال الإجازة الصيفية، بما ينسجم مع عام المجتمع ورسالته الإنسانية السامية في تطوير المجتمعات وتنميتها.

وأوضحت المؤسسة أن فعاليات الحملة تتضمن مبادرات وأنشطة متنوعة، تشمل توزيع 700 باقة من إصدارات ((عائلتي تقرأ))، متضمنة 14.000 كتاب، وذلك في إطار التعاون مع إدارات حكومية ومؤسسات مجتمعية وجهات متنوعة.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الحملة تأتي استمراراً لجهود المؤسسة في ترسيخ القراءة أسلوب حياة وعادة مجتمعية وأسرية، وترجمة لحرصها على تحفيز الأفراد إلى استثمار أوقات الفراغ في نهل المعرفة وتوسيع مداركهم الفكرية.

وأضاف: ((تجمع حملة ((صيفنا معرفة)) بين الجانبين الرقمي والواقعي، سعياً إلى الوصول لأوسع شريحة ممكنة، مقدمة محتوى متنوعاً، يناسب جميع الفئات العمرية، ويؤكد تزامن الحملة مع ((عام المجتمع)) رؤية المؤسسة واستراتيجيتها بالاستثمار في الإنسان، وتطوير رأس المال البشري.

ومن خلال هذه المبادرة المعرفية النبيلة نهدف إلى تمكين مجتمع قارئ، يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية الطامحة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للعلم والمعرفة)).

وتقام حملة ((صيفنا معرفة)) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ما يعكس التكامل بين القطاعات في دعم المشروعات المعرفية والتنموية.