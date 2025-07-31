"صيفنا معرفة" حملة تعزز الإقبال على القراءة

"صيفنا معرفة" حملة تعزز الإقبال على القراءة
وأوضحت المؤسسة أن فعاليات الحملة تتضمن مبادرات وأنشطة متنوعة، تشمل توزيع 700 باقة من إصدارات ((عائلتي تقرأ))، متضمنة 14.000 كتاب، وذلك في إطار التعاون مع إدارات حكومية ومؤسسات مجتمعية وجهات متنوعة.
وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الحملة تأتي استمراراً لجهود المؤسسة في ترسيخ القراءة أسلوب حياة وعادة مجتمعية وأسرية، وترجمة لحرصها على تحفيز الأفراد إلى استثمار أوقات الفراغ في نهل المعرفة وتوسيع مداركهم الفكرية.
وأضاف: ((تجمع حملة ((صيفنا معرفة)) بين الجانبين الرقمي والواقعي، سعياً إلى الوصول لأوسع شريحة ممكنة، مقدمة محتوى متنوعاً، يناسب جميع الفئات العمرية، ويؤكد تزامن الحملة مع ((عام المجتمع)) رؤية المؤسسة واستراتيجيتها بالاستثمار في الإنسان، وتطوير رأس المال البشري.
ومن خلال هذه المبادرة المعرفية النبيلة نهدف إلى تمكين مجتمع قارئ، يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية الطامحة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للعلم والمعرفة)).
وتقام حملة ((صيفنا معرفة)) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ما يعكس التكامل بين القطاعات في دعم المشروعات المعرفية والتنموية.
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