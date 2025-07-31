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"الشارقة للفنون" تفتح باب "برنامج الإقامة"

"الشارقة للفنون" تفتح باب "برنامج الإقامة"

2025-07-31 07:22:42
(MENAFN- Al-Bayan) دعت مؤسسة الشارقة للفنون، الفنانين والكتّاب والشعراء والباحثين والموسيقيين وفناني الأداء وصنّاع الأفلام، وغيرهم من المبدعين، للتقدّم إلى برنامج الإقامة الفنية، الذي يتيح لهم فرصة استكشاف وتوسيع ممارساتهم التجريبية متعددة التخصصات.

وتضم المواقع التي يشتمل عليها البرنامج، بيت عبيد الشامسي، الذي يعود بناؤه إلى منتصف القرن التاسع عشر، ويقع في ساحة الفنون- مدينة الشارقة، وذلك بدءاً من نوفمبر 2025 وإلى مارس 2026.

وأما الموقع الثاني، فهو مصنع كلباء للثلج في كلباء بإمارة الشارقة، وذلك بدءاً من 17 نوفمبر 2025 وإلى 15 يناير 2026، وكذا من 2 فبراير إلى 30 مارس 2026.

وتعود المنشأة إلى سبعينيات القرن الماضي، استحوذت عليها مؤسسة الشارقة للفنون في عام 2012، وأُعيد تأهيلها، واستخدمت كموقع لفعاليات بينالي الشارقة 12 و15. وحددت المؤسسة تاريخ 30 أغسطس 2025 (السبت، 11:59 ليلاً بتوقيت الإمارات (غرينتش +4)، موعداً نهائياً لتقديم الطلبات.

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