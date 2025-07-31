الثقافة الإماراتية في "المدينة المنورة للكتاب"

الثقافة الإماراتية في "المدينة المنورة للكتاب"
وبرز في سياق المشاركة الإماراتية جناح ((منصة للتوزيع))، المتخصصة في توزيع الكتب الإماراتية، الذي يضم إنتاجات 95 دار نشر إماراتية، ويعرض 5704 عناوين تغطي مختلف فروع المعرفة، بإجمالي 1332 كتاباً.
وتتيح هذه المشاركة للزوار الاطلاع على تنوع المشهد الثقافي الإماراتي من خلال محتوى يعكس ثراء التجربة الأدبية والمعرفية في دولة الإمارات.
وسلّط الجناح الضوء على الكتّاب والمبدعين الإماراتيين ضمن واحدة من أبرز التظاهرات الأدبية في المنطقة، حيث يعد معرض المدينة المنورة للكتاب محطة ثقافية سنوية، تجمع دور النشر والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، وتوفر مساحة ملهمة للتبادل الفكري والحوار المعرفي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الكتاب رافداً أساسياً في التنمية المجتمعية والثقافية.
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