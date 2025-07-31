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الثقافة الإماراتية في "المدينة المنورة للكتاب"

الثقافة الإماراتية في "المدينة المنورة للكتاب"

2025-07-31 07:22:40
(MENAFN- Al-Bayan) حضرت الثقافة والكُتّاب الإماراتيون في فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب المقام في المملكة العربية السعودية، والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس الجاري، واستقطبا اهتماماً كبيراً من الزوار والمشاركين.

وبرز في سياق المشاركة الإماراتية جناح ((منصة للتوزيع))، المتخصصة في توزيع الكتب الإماراتية، الذي يضم إنتاجات 95 دار نشر إماراتية، ويعرض 5704 عناوين تغطي مختلف فروع المعرفة، بإجمالي 1332 كتاباً.

وتتيح هذه المشاركة للزوار الاطلاع على تنوع المشهد الثقافي الإماراتي من خلال محتوى يعكس ثراء التجربة الأدبية والمعرفية في دولة الإمارات.

وسلّط الجناح الضوء على الكتّاب والمبدعين الإماراتيين ضمن واحدة من أبرز التظاهرات الأدبية في المنطقة، حيث يعد معرض المدينة المنورة للكتاب محطة ثقافية سنوية، تجمع دور النشر والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، وتوفر مساحة ملهمة للتبادل الفكري والحوار المعرفي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الكتاب رافداً أساسياً في التنمية المجتمعية والثقافية.

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