تجارب شعرية إماراتية تعزف لحن الخصوصية

MENAFN - Al-Bayan) نظمت مكتبات الشارقة العامة أمسية أدبية عنوانها ((أصداء الحداثة))، في ((بيت الحكمة)) بالشارقة، في إطار احتفالاتها بمرور مئة عام على تأسيسها، استقطبت خلالها حضوراً نوعياً من الشعراء الإماراتيين الشباب والمبدعين ومثقفين وإعلاميين، للمشاركة والاطلاع على تجارب إماراتية معاصرة في الشعر الإنجليزي، ومواكبة التحولات الإبداعية التي تشهدها الساحة الثقافية.

وافتُتحت الفعالية بجلسة حوارية عنوانها ((آفاق الأدباء والشعراء))، أدارتها الشاعرة شهد ثاني، وشارك فيها كل من الشاعر أحمد بن سليم، المعروف بأسلوبه الحر، والشاعرة ميرة البوسميط.

واستعرضت الجلسة كيفية تعبير الأصوات الشابة الإماراتية عن ذاتها من خلال مزج الذاكرة والهوية، والانفتاح الواعي على أشكال وأساليب مغايرة، تعكس تحولات جمالية وفكرية معاصرة بلغة عالمية.

وخلال الجلسة قال أحمد بن سليم: ((أنا أكتب بحرية مطلقة، بلا قيود ولا نماذج سابقة. أرفض أن يقيدني شكل أو أن تحاصرني تقاليد القصيدة، لأن الكلمة عندي كائن حي يتنفس من ذاكرتي وهويتي وإرثي الذي أحمله بكل فخر كابن لهذه الأرض العريقة.

كل قصيدة أكتبها هي امتداد لحكايات من تراثنا والمغامرات التي ترويها ذاكرة الإمارات. حيث إن الشعر بالنسبة لي ليس ترفاً لغوياً، بل هو فعل صدق ووجود، يحمل أثر كل كتاب عبر بين يدي، وكل لحظة صنعتني، وكل صمت تحدث عني قبل أن أكتب)).

بدورها، قالت ميرة البوسميط: ((الكتابة لدي بدأت كهروب من النسيان، كمحاولة لتثبيت ذكريات وملامح كانت على وشك التلاشي. الذاكرة كانت أول باب فتحته، لكنها لم تكن الباب الوحيد.

كامرأة إماراتية تعيش في عالم متعدد الثقافات وتعشق الأدب الإنجليزي بعمق، لا أكتب من موقع واحد، بل من مفترق طرق. أحياناً أجد نفسي في الإيقاع الكلاسيكي، أستريح فيه، لكنني سرعان ما أعود لأدفع حدود القصيدة بعيداً، لأكسر التوقعات، ولأكتب كما أشعر لا كما ينتظر مني. الكتابة بالنسبة لي فعل إنساني خالص، لا يمكن لأي آلة أو تقليد أن يستنسخه)).

واختتمت الفعالية بأمسية شعرية بعنوان ((أصداء الحداثة)) شارك فيها خمسة من الشعراء هم: شهد ثاني، ومحمد الغيث، ومريم الشواب، وأحمد بن سليم، وميرة البوسميط، حيث جسدت قراءاتهم تجربة جيل يتلمس هويته الشعرية من خلال أسئلة الانتماء، واستحضار الذاكرة الجمعية.

وتنوعت النصوص بين الحنين لطفولة تتسلل من زوايا الصور، واستدعاء البحر رمزاً للأمان واللايقين معاً، وصولاً إلى تمجيد المكتبات حاضناً للمعرفة ومرآة للهوية الثقافية. وتجلى في القصائد صوت داخلي جريء، يعبر عن الذات، ويصطدم أحياناً بتحديات الواقع، لكنه يواصل سعيه الواعي لفهم العالم من حوله، وترسيخ شعوره بالانتماء ضمن محيطه الثقافي والاجتماعي.