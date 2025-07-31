الوصل.. مكاسب عدة من معسكر هولندا

MENAFN - Al-Bayan) تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى دبي في الساعات الأولى من فجر اليوم، قادمة من هولندا التي أقام بها ((الإمبراطور)) المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد.

والتي استمرت 20 يوماً خاض خلالها سلسلة من التدريبات تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، إلى جانب ثلاث مباريات ودية، كان آخرها أمام الخليج السعودي أول من أمس، وحقق خلالها الفوز بنتيجة 2 - 1.

وخرج الوصل بمكاسب مهمة عدة من معسكره الأوروبي الذي أقيم في أجواء باردة، أبرزها رفع معدل اللياقة البدنية، وتعزيز مستوى الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

حيث شارك في المعسكر 8 لاعبين جدد تم التعاقد معهم في سوق الانتقالات الحالي من دوريات مختلفة، كما أتيحت الفرصة للمدرب لويس كاسترو، الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، للتعرف بشكل أدق على قدرات لاعبيه، والعمل على ترسيخ الأساليب التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها خلال مشوار موسمه الأول في ملاعب ((دورينا)).

واتسمت فترة الإعداد بالعمل المكثف وروح معنوية عالية عكست رغبة اللاعبين في الاستفادة القصوى من المرحلة التحضيرية، وبلوغ أعلى درجات الجاهزية، سعياً للمنافسة على منصات التتويج في الموسم الجديد لتعويض نتائجه في الموسم السابق والذي لم يلبي طموحات الجماهير حينها، ما جعل الإدارة تكثف عملها في الفترة السابقة على الصعد الفنية كافة حتى يعود الفريق بمستوى أقوى يلبي الطموحات ويكون على قدر تطلعات قاعدته الجماهيرية التي أثنت على نجاح الإدارة في ملف التعاقدات الصيفية.

وخاض ((الإمبراطور)) ثلاث مباريات ودية خلال تواجده في هولندا، تعادل في الأولى أمام فاسلاند بيفيرين، أحد أندية الدرجة الممتازة في بلجيكا، بنتيجة 1-1، وفاز في الثانية على الشمال القطري بهدفين دون رد، ثم اختتم مبارياته بالفوز على الخليج السعودي 2 - 1، وحرص كاسترو على منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم ومدى استفادتهم من التدريبات المكثفة.

وأشاد أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل، بأداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام الخليج السعودي، واصفاً المواجهة بالجيدة، ومطالباً اللاعبين بالاستمرار على النهج ذاته. وأكد أهمية وحدة وتماسك الفريق، قائلاً: الوصل.. فريق واحد.. عائلة واحدة.

ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة قصيرة بعد المجهود الكبير في معسكر هولندا، قبل العودة لاستئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات، والتي تتضمن خوض مباريات ودية محلية، استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم، والتي يستهلها بلقاء ضيفه بني ياس يوم 17 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.