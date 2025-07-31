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بطولة أبوظبي للجرابلينغ تنطلق اليوم

بطولة أبوظبي للجرابلينغ تنطلق اليوم

2025-07-31 07:22:39
(MENAFN- Al-Bayan) تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينغ 2025، اليوم، في مركز أدنيك العين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 3 أغسطس، ومن المتوقع أن تستقطب مئات الرياضيين من أكثر من 20 دولة إلى منطقة العين.

وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة أس، حيث أكدت اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة.

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