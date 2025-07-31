بطولة أبوظبي للجرابلينغ تنطلق اليوم

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بطولة أبوظبي للجرابلينغ تنطلق اليوم
(MENAFN- Al-Bayan) تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينغ 2025، اليوم، في مركز أدنيك العين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 3 أغسطس، ومن المتوقع أن تستقطب مئات الرياضيين من أكثر من 20 دولة إلى منطقة العين.
وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة أس، حيث أكدت اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة.
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