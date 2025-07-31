تخريج 212 فارساً وفارسة في "أكاديمية بوذيب"

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت أكاديمية بوذيب للفروسية تخريج 212 فارساً وفارسة بعد إكمال جميع البرامج الخاصة بالتدريب، والتأهيل في الدورة التأسيسية الأولى على مدار 30 يوماً.

وذكرت القرية في تقرير أمس، أن المشاركين خضعوا لتدريبات متقدمة في رياضة الفروسية، وتعلم مهارات ركوب الخيل، وتمكين القدرات، بإشراف كوادر فنية متخصصة، لافتة إلى أن الدورة الثانية ستنطلق يوم 4 أغسطس الجاري، ضمن الخطط والبرامج التي يتبناها مجلس إدارة الأكاديمية.

وأكد محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في قرية بوذيب العالمية للقدرة وأكاديمية بوذيب للفروسية، تنفيذ ترتيبات كبيرة استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026، وتجهيز الإسطبلات، والعيادات البيطرية، وميادين السباقات، والاستراحات والمجالس، استعداداً لاستضافة فعاليات سباقات القدرة والتحمل، وقفز الحواجز، والتقاط الأوتاد، وبطولات الترويض.

من جهته، أشار أحمد الجنيبي، رئيس قسم التدريب والتطوير في الأكاديمية، إلى أن برامج التدريب في الأكاديمية المقامة حالياً مستمرة خلال فترة الصيف لمدة شهرين، للأعمار من 10 سنوات إلى 17 سنة، لافتاً إلى توفير أفضل المدربين في الأكاديمية، وتقديم برامج متطورة، ومواكبة للطفرة العالمية.