تخريج 212 فارساً وفارسة في "أكاديمية بوذيب"

تخريج 212 فارساً وفارسة في "أكاديمية بوذيب"
وذكرت القرية في تقرير أمس، أن المشاركين خضعوا لتدريبات متقدمة في رياضة الفروسية، وتعلم مهارات ركوب الخيل، وتمكين القدرات، بإشراف كوادر فنية متخصصة، لافتة إلى أن الدورة الثانية ستنطلق يوم 4 أغسطس الجاري، ضمن الخطط والبرامج التي يتبناها مجلس إدارة الأكاديمية.
وأكد محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في قرية بوذيب العالمية للقدرة وأكاديمية بوذيب للفروسية، تنفيذ ترتيبات كبيرة استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026، وتجهيز الإسطبلات، والعيادات البيطرية، وميادين السباقات، والاستراحات والمجالس، استعداداً لاستضافة فعاليات سباقات القدرة والتحمل، وقفز الحواجز، والتقاط الأوتاد، وبطولات الترويض.
من جهته، أشار أحمد الجنيبي، رئيس قسم التدريب والتطوير في الأكاديمية، إلى أن برامج التدريب في الأكاديمية المقامة حالياً مستمرة خلال فترة الصيف لمدة شهرين، للأعمار من 10 سنوات إلى 17 سنة، لافتاً إلى توفير أفضل المدربين في الأكاديمية، وتقديم برامج متطورة، ومواكبة للطفرة العالمية.
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