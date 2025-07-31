شراكة جديدة لتطوير الريشة الطائرة

شراكة جديدة لتطوير الريشة الطائرة
وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، تشمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، إنتاج المحتوى الرقمي، تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، التسويق والرعايات الرياضية، إلى جانب تنظيم الفعاليات وتقديم الدعم الإعلامي والفني.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش ختام المعسكر الصيفي للمنتخب الإماراتي للريشة الطائرة، الذي استمر شهراً كاملاً، بحضور مسؤولي الجانبين، حيث وقعت من جانب اتحاد الإمارات نورة الجسمي، رئيسة الاتحاد، ومن جانب شركة ((247)) سعيد البلوشي، المدير التنفيذي.
وتتضمن مذكرة التفاهم مساهمة ((247)) في التغطية الإعلامية للبطولات والفعاليات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتشغيل البطولات الخاصة بالأندية والأكاديميات والمجتمع، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى نشر اللعبة وتعزيز حضورها المجتمعي.
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