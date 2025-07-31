شراكة جديدة لتطوير الريشة الطائرة

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم وتطوير رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات، وقع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مذكرة تفاهم مع شركة ((247 للأنظمة التكنولوجية الرياضية))، الشركة الإماراتية الرائدة في حلول التكنولوجيا الرياضية.

وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، تشمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، إنتاج المحتوى الرقمي، تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، التسويق والرعايات الرياضية، إلى جانب تنظيم الفعاليات وتقديم الدعم الإعلامي والفني.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش ختام المعسكر الصيفي للمنتخب الإماراتي للريشة الطائرة، الذي استمر شهراً كاملاً، بحضور مسؤولي الجانبين، حيث وقعت من جانب اتحاد الإمارات نورة الجسمي، رئيسة الاتحاد، ومن جانب شركة ((247)) سعيد البلوشي، المدير التنفيذي.

وتتضمن مذكرة التفاهم مساهمة ((247)) في التغطية الإعلامية للبطولات والفعاليات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتشغيل البطولات الخاصة بالأندية والأكاديميات والمجتمع، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى نشر اللعبة وتعزيز حضورها المجتمعي.