المسيبي يخطف برونزية "دولية كازاخستان" لكرة الطاولة

MENAFN - Al-Bayan) واصلت رياضة الإمارات المدرسية تسطير إنجازاتها بحصد اللاعب محمد سعيد حميد المسيبي، الميدالية البرونزية بحلوله ثالثاً في بطولة كازاخستان الدولية لكرة الطاولة للناشئين تحت 13 سنة، والتي أسدل الستار على منافساتها في العاصمة أستانا، وشارك فيها 40 لاعباً مثلوا 15 دولة حول العالم.

وجاء الإنجاز الدولي للاعب الإماراتي المسيبي ثمرة جديدة لبرامج لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة الهادفة لاكتشاف ورعاية وصقل المواهب لتمكينها من حصد الإنجازات لدولة الإمارات في مشاركاتها بالمحافل الدولية على اختلاف مستوياتها.

وعرف اللاعب المسيبي طريقه إلى منصة تتويج البطولة رافعاً علم الإمارات بتقلده الميدالية البرونزية بعدما حل في المركز الثالث في إنجاز يحسب للدولة وله شخصياً بعدما قدم أداءََ رفيع المستوى في المباريات التي خاضها ضد لاعبين مصنفين أبطالاً للقارة والعالم في فئة الناشئين.

وأظهر اللاعب الإماراتي المسيبي تألقاً لافتاً في مشواره بالبطولة، حيث تصدر مجموعته بعدما حقق فوزين متتاليين على لاعبي كازاخستان ومنغوليا بنتيجة واحدة 3 - 0، وتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر الذي شهد فوزه على لاعب كازاخستان بنتيجة 3 - 2.

وواصل المسيبي تألقه في دور الثمانية وهزم لاعب أوزبكستان بالنتيجة نفسها، قبل أن يودع البطولة من الدور نصف النهائي بخسارة مشرفة أمام لاعب تايوان بنتيجة 2 - 3، ليحصد المركز الثالث عن جدارة واستحقاق.

إنجاز مشرف

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم العالي والجامعي، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جديدة للبرامج الوطنية المعتمدة في شأن رعاية المواهب ونتاجاً لدعم لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة المنضوية تحت مظلة وزارة الرياضة، وعملها الدؤوب من أجل اكتشاف ورعاية المواهب، بالتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة.

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: ((اللاعب المسيبي حقق إنجازاً مشرفاً للدولة قياساً على مستوى المنافسات القوية التي خاضها مع أفضل لاعبي العالم في هذه الفئة العمرية وجاء تتويجاً لاختياره ضمن قائمة اللاعبين بعد انتقائهم من قبل لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة.

وفي إطار المبادرات الوطنية الهادفة لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف الكفاءات الرياضية وتطويرها، من أجل إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في المحافل الدولية على اختلاف مستوياتها)).

وختم رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: ((يمثل هذا الإنجاز دلالة واضحة على فاعلية البرامج الوطنية المعتمدة في شأن رعاية الموهوبين ودعم أبطال المستقبل وتهيئتهم للنجاح وتحقيق الإنجازات للدولة في مشاركاتهم على المستويات الإقليمية والدولية كافة)).

استفادة وتطور

من جهته، أعرب اللاعب محمد المسيبي عن فخره واعتزازه بتمكنه من إحراز الإنجاز البرونزي مشيراً إلى أنه يمثل مؤشراً لتطور مستواه الفني، حيث تحقق وسط منافسات قوية خاضها أمام لاعبين مصنفين ضمن الأفضل على مستوى قارة آسيا والعالم في فئة الناشئين، مؤكداً استفادته من البطولة التي كانت محكاً فنياً قوياً مع لاعبين مصنفين من النخبة ما أسهم في تطور مستواه.

وشكر المسيبي وزارة الرياضة، ولجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة، على الدعم والإعداد الذي حظي به وقاده إلى رفع علم الإمارات فوق منصة تتويج البطولة.