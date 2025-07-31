دبي تمهد الطريق لشراء العقارات بالعملات المشفرة في 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">بات من المعروف أن دبي تُعد مركزاً رائداً في تبنّي العملات المشفرة، حيث تجاوز استخدامها نطاق المدفوعات اليومية لتصل إلى أصول كبرى مثل العقارات.

في هذا السياق، أعلنت شركة طيران الإمارات عن قبول شراء التذاكر عبر منصة Crypto. com، فيما فتحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) الباب أمام عمليات ترميز الأصول العقارية وتنفيذ المعاملات باستخدام عملات مشفرة مثل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) والعملات المستقرة.

هذا التحول يجعل من شراء منزل في دبي باستخدام العملات الرقمية خياراً عملياً أكثر من أي وقت مضى.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 3% من معاملات العقارات على المخطط في دبي مطلع عام 2025 تمت باستخدام العملات المشفرة، معظمها بدفع من مستثمرين أجانب.

إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية العقارية

تُعد دبي من بين أكثر الأسواق العقارية تنظيماً على مستوى العالم فيما يخص استخدام العملات الرقمية. فمنذ عام 2022، تتولى "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" (VARA) الإشراف على شركات التداول والحفظ والوساطة، مانحة تراخيص لجهات كبرى مثل Binance وLaser Digital التابعة لـNomura هذا الإطار يُسهّل المعاملات العقارية بالعملات الرقمية ويضمن التحويل القانوني من BTC أو ETH إلى الدرهم الإماراتي.

وعلى المستوى الاتحادي، يفرض "مصرف الإمارات المركزي" لوائح خاصة بخدمات الرموز كوسائل دفع، تتطلب من الكيانات المرخصة التعامل مع جميع عمليات التحويل من العملات المستقرة إلى الدرهم، واعتباراً من أغسطس 2025، تُلزم جميع صفقات العقارات باستخدام العملات المستقرة بالخضوع لفحوصات "اعرف عميلك" (KYC) وتوثيق مصادر الأموال، التزاماً بقوانين مكافحة غسل الأموال.

رغم إمكانية الدفع بالعملات المشفرة، تظل مستندات تسجيل الملكية العقارية تصدر بالدرهم الإماراتي، ما يفرض تحويل العملات الرقمية إلى عملة محلية عبر مزودين معتمدين من VARA أو مصرف الإمارات المركزي.

مطورون وسطاء

ولم يعد التعامل بالعملات الرقمية محصوراً على نطاق ضيق، بل أصبح أمراً معتاداً في معظم مكاتب الوساطة العقارية بدبي، وشركات تطوير كبرى مثل "داماك" و"إعمار" و"نخيل" تتيح الدفع بالبيتكوين والإيثر والعملات المستقرة لمشروعات فاخرة، كما تدعم شركات مثل Hayvn عمليات البيع والإيجار باستخدام العملات الرقمية.

المنصات الرقمية مثل Crypto. com وPrypco تعمل على تأسيس منظومة متكاملة تشمل التحويل، التوثيق والتسوية، ما يعزز بيئة العقارات الرقمية بدبي، وضمن هذه المنظومة، يتم تحويل العملات الرقمية إلى الدرهم بشكل قانوني وسلس، دون أن يشعر المشتري بالتعقيدات التنظيمية.

وفي عام 2025، تبنّت المناطق الحرة المالية في الدولة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أطر تنظيمية متقدمة مثل نظام "رموز العملات"، حيث اعترفت سلطة دبي للخدمات المالية رسمياً بعملات مستقرة مثل USDC وEURC.

العملات الأكثر استخداماً

البيتكوين والإيثر هما العملات الرقمية الأكثر استخداماً في معاملات شراء العقارات الفاخرة بدبي، بينما تحظى العملات المستقرة مثل USDT وUSDC بأهمية خاصة في تثبيت القيمة وتقليل تقلبات الأسعار.

مع ذلك، تختلف شروط القبول من مطور لآخر، إذ تفرض بعض الصفقات استخدام عملات محددة أو جزئية وتحويل جزء من المبلغ إلى الدرهم، لذا يُنصح المشترون بالتأكد من الشروط مسبقاً.

خطوات شراء عقار بالعملات المشفرة في دبي:

1. اختيار وسيط خبير بالعملات الرقمية: التعامل مع شركات مثل Engel & Völkers Dubai وCrypto‐Dubai. Properties أو Provident Estate.

2. التفاوض على العقد: تضمين بنود تتيح الدفع بـBTC أو ETH أو العملات المستقرة مع توضيح أن التحويل النهائي سيكون إلى الدرهم الإماراتي.

3. التحويل عبر مزود مرخص: استخدام خدمات مثل Binance UAE أو Rain أو مزودي خدمات الحفظ لتحويل العملات الرقمية.

4. اجتياز فحوصات الامتثال: تشمل التحقق من الهوية، مصدر الأموال، وتوثيق المحافظ الرقمية.

5. تسجيل العقار: يتم توثيق عقد الملكية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالدرهم، لضمان قانونية المعاملة.

مزايا شراء العقارات بالعملات المشفرة

السرعة والكفاءة: التسوية خلال دقائق أو ساعات مقارنة بالتحويلات البنكية الدولية.

الوصول العالمي: تتيح للأجانب الاستثمار دون الحاجة لحسابات مصرفية محلية.

تكاليف أقل: رسوم منخفضة مقارنة بالتحويلات التقليدية.

الشفافية: سجل البلوكتشين يوفر سجلًا موثقًا لجميع المعاملات.

ويُذكر أن نحو 30% من أصحاب الثروات الفائقة في دبي امتلكوا أصولاً مشفرة في 2025، ما ساهم في زيادة الطلب على صفقات عقارية صديقة للعملات الرقمية.

التحديات والمخاطر

تقلب الأسعار: خصوصاً مع BTC وETH، ما قد يؤثر على القيمة النهائية، ويمكن تقليل ذلك باستخدام عملات مستقرة.

تغير القوانين: يستلزم متابعة مستمرة لتحديثات VARA ومصرف الإمارات المركزي.

مزودي الخدمة: يجب التعامل فقط مع مزودين مرخصين لتجنب الاحتيال.

التدقيق القانوني: يجب توفر شفافية كاملة في مصادر الأموال والمحافظ الرقمية.

مستقبل رقمي للعقارات في دبي

وتتجه دبي نحو رقمنة كاملة لسوق العقارات، إذ بدأت منصات مثل Prypco Mint ببيع حصص من الفلل على هيئة رموز رقمية، حيث تم بيع عقار بقيمة 1.75 مليون درهم خلال خمس دقائق لأكثر من 160 مشتريًا.

وتشير شراكات ضخمة مثل تعاون "داماك" مع "مانترا" بقيمة مليار دولار إلى تحول المشاريع المرمّزة من حالات فردية إلى اتجاه عام في السوق.

كما يُظهر تعاون دائرة الأراضي مع Crypto وPrypco نية جادة في تأسيس سوق عقاري رقمي منظم يتيح شراء وبيع العقارات كما تُنقل الأموال بين المحافظ الرقمية، على أن يتم التحويل إلى الدرهم قبل إتمام عملية نقل الملكية.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن دبي تُرسّخ مكانتها كعاصمة عالمية لعقارات العملات المشفرة في 2025.