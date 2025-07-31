  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025

الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025

2025-07-31 03:12:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، بطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2025، والتي نظّمتها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري في صالة الشهيد الرائد راشد الزيود بمدينة الحسين الرياضية للشباب، بمشاركة عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.


وحقق فريق قيادة الحرس الملكي الخاص لقب البطولة بعد تصدره الترتيب العام برصيد 19 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق المنطقة العسكرية الوسطى برصيد 13 نقطة، فيما حلّ فريق المنطقة العسكرية الشرقية ثالثاً برصيد 10 نقاط.


وفي ختام البطولة، وزّع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الكؤوس والميداليات على مستحقيها، بحضور مدير مدينة الحسين الرياضية للشباب، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية.

MENAFN31072025000208011052ID1109870084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث