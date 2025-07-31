الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025

الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025
وحقق فريق قيادة الحرس الملكي الخاص لقب البطولة بعد تصدره الترتيب العام برصيد 19 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق المنطقة العسكرية الوسطى برصيد 13 نقطة، فيما حلّ فريق المنطقة العسكرية الشرقية ثالثاً برصيد 10 نقاط.
وفي ختام البطولة، وزّع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الكؤوس والميداليات على مستحقيها، بحضور مدير مدينة الحسين الرياضية للشباب، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية.
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