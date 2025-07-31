ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع

ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع
وتحدث الرائد سفيان العزام من إدارة مكافحة المخدرات خلال الندوة التي أدارها الصحفي بسام السلمان، حول تعريف المخدرات وعناصرها والتي تؤدي إلى خلل كلي أو جزئي في الجهاز العصبي وتعمل على قتل خلايا الدماغ، بحيث لا يسيطر المتعاطي على أفعاله وتصرفاته.
وبين، أن مديرية مكافحة المخدرات، تعمل على حماية أراضي المملكة من هذه الآفة ونشر الوعي بين المواطنين وإظهار الآثار السلبية لهذه الآفة على الفرد المجتمع.
بدوره، دعا الناشط الاجتماعي حسن عويس الشباب إلى حسن اختيار الأقران الذين لديهم أخلاق حسنة، مشيرًا إلى أن الله كرم الانسان بالعقل ولا يجوز إفساده من خلال تعاطي هذه الآفة التي تؤدي إلى إفساد النفس والمجتمع.
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