ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت جمعية قدرات اليوم الخميس، ندوة حوارية توعوية حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في قاعة الملكة رانيا بالرمثا، بحضور النائب علي الخزاعلة، ورئيس لجنة بلدية الرمثا جمال أبو عبيد وعدد من المهتمين من أبناء الرمثا.



وتحدث الرائد سفيان العزام من إدارة مكافحة المخدرات خلال الندوة التي أدارها الصحفي بسام السلمان، حول تعريف المخدرات وعناصرها والتي تؤدي إلى خلل كلي أو جزئي في الجهاز العصبي وتعمل على قتل خلايا الدماغ، بحيث لا يسيطر المتعاطي على أفعاله وتصرفاته.



وبين، أن مديرية مكافحة المخدرات، تعمل على حماية أراضي المملكة من هذه الآفة ونشر الوعي بين المواطنين وإظهار الآثار السلبية لهذه الآفة على الفرد المجتمع.



بدوره، دعا الناشط الاجتماعي حسن عويس الشباب إلى حسن اختيار الأقران الذين لديهم أخلاق حسنة، مشيرًا إلى أن الله كرم الانسان بالعقل ولا يجوز إفساده من خلال تعاطي هذه الآفة التي تؤدي إلى إفساد النفس والمجتمع.