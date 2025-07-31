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فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل

فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل

2025-07-31 03:12:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هرعت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، إلى جسر عبدون في العاصمة عمّان، بعد ورود بلاغ عن محاولة فتاة إلقاء نفسها من أعلى الجسر في محاولة انتحار.
وأفاد شهود عيان لموقع "الوكيل الإخباري"، أن الفتاة تقف على حافة الجسر ، فيما لا تزال تعمل الجهات الأمنية على محاولة ثني الفتاة عن الانتحار .

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