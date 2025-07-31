فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل

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فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هرعت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، إلى جسر عبدون في العاصمة عمّان، بعد ورود بلاغ عن محاولة فتاة إلقاء نفسها من أعلى الجسر في محاولة انتحار.
وأفاد شهود عيان لموقع "الوكيل الإخباري"، أن الفتاة تقف على حافة الجسر ، فيما لا تزال تعمل الجهات الأمنية على محاولة ثني الفتاة عن الانتحار .
وأفاد شهود عيان لموقع "الوكيل الإخباري"، أن الفتاة تقف على حافة الجسر ، فيما لا تزال تعمل الجهات الأمنية على محاولة ثني الفتاة عن الانتحار .
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