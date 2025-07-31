الأردن يرحب بالحكم السويدي في قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحب الأردن اليوم بالحكم الصادر في قضية المجرم أسامة كريم، الذي أدانته المحكمة السويدية في أوسلو اليوم بالسجن المؤبّد، إثر مشاركته في الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة، رحمه الله.



وأكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنّ جميع المؤسسات الوطنية المعنية تابعت ملف القضية منذ بدايتها وقدّمت كافة التسهيلات والتعاون اللازم للجهات القضائية السويدية، مُشيرًا إلى ثقة المملكة الكاملة بالإجراءات القانونية والقضائية السويدية التي أفضت إلى هذا الحكم.



وجدّد المومني التأكيد على أنّ هذه الجريمة النكراء ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، وأنّ الحكم الصادر يُشكّل خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة ومُلاحقة كل من كان له دور في هذه جريمة الوحشية.