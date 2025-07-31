الأردن يرحب بالحكم السويدي في قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة

الأردن يرحب بالحكم السويدي في قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة
وأكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنّ جميع المؤسسات الوطنية المعنية تابعت ملف القضية منذ بدايتها وقدّمت كافة التسهيلات والتعاون اللازم للجهات القضائية السويدية، مُشيرًا إلى ثقة المملكة الكاملة بالإجراءات القانونية والقضائية السويدية التي أفضت إلى هذا الحكم.
وجدّد المومني التأكيد على أنّ هذه الجريمة النكراء ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، وأنّ الحكم الصادر يُشكّل خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة ومُلاحقة كل من كان له دور في هذه جريمة الوحشية.
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