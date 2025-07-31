الزرقاء: مبادرات تطويرية وتنظيمية في وادي العش والمجمع القديم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الواقع الخدمي في مدينة الزرقاء، أجرى رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، جولة ميدانية تفقدية شاملة شملت عددًا من المواقع الحيوية في المدينة، من أبرزها: مجمع الملك عبدالله الثاني "المجمع القديم" ومنطقة وادي العش الصناعية.



واطلع الخشمان على واقع منظومة النقل داخل مجمع الملك عبد الله الثاني "المجمع القديم"، وأوعز إلى دائرة التنمية والاستثمار بضرورة تنظيم عمل الأكشاك وإزالة البسطات العشوائية التي تعيق حركة المشاة وتشوه المظهر الحضري العام.



كما تفقد الخشمان سير العمل في تنفيذ مشروع المبادرة الملكية لتأهيل وتطوير منطقة وادي العش الصناعية، حيث اطلع على مراحل تطوير مداخل ومخارج المنطقة، والبنية التحتية، والخدمات التنظيمية والإدارية.



وتابع ميدانيًا تقدم العمل في الطريق التنظيمي الداخلي الجديد، الذي سيشكل امتدادًا للطريق الرئيسي من جهة الأوتوستراد، ويبلغ طوله 1200 متر، ويضم أربعة مسارب وجزيرة وسطية، ضمن خطة شمولية لتحسين الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى المنطقة الصناعية.



وخلال الجولة، التقى المهندس الخشمان بعدد من أصحاب المصانع، واستمع إلى أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بواقع الاستثمار والبيئة التشغيلية في المنطقة، مؤكداً حرص البلدية على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومتوازنة تخدم المستثمرين والعمال على حد سواء.



وبين الخشمان، في تصريح صحفي، أن البلدية وقعت اتفاقية تعاون مع كلية لومينوس التقنية، تهدف إلى استقطاب منح تدريبية مجانية للشباب في المدينة ضمن تخصصات مهنية وتقنية متنوعة، بما يعزز فرصهم في سوق العمل.



ومن المقرر الإعلان قريبًا عن هذه الفرص من خلال يوم مفتوح للتعريف بآلية التقديم والفئات المستفيدة والتخصصات المتاحة.



وأكد الخشمان، أن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم عجلة التنمية الشاملة في المدينة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي والمهارات المهنية لدى الشباب، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومؤهل لمتطلبات العصر.

