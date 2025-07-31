الزرقاء: مبادرات تطويرية وتنظيمية في وادي العش والمجمع القديم
واطلع الخشمان على واقع منظومة النقل داخل مجمع الملك عبد الله الثاني "المجمع القديم"، وأوعز إلى دائرة التنمية والاستثمار بضرورة تنظيم عمل الأكشاك وإزالة البسطات العشوائية التي تعيق حركة المشاة وتشوه المظهر الحضري العام.
كما تفقد الخشمان سير العمل في تنفيذ مشروع المبادرة الملكية لتأهيل وتطوير منطقة وادي العش الصناعية، حيث اطلع على مراحل تطوير مداخل ومخارج المنطقة، والبنية التحتية، والخدمات التنظيمية والإدارية.
وتابع ميدانيًا تقدم العمل في الطريق التنظيمي الداخلي الجديد، الذي سيشكل امتدادًا للطريق الرئيسي من جهة الأوتوستراد، ويبلغ طوله 1200 متر، ويضم أربعة مسارب وجزيرة وسطية، ضمن خطة شمولية لتحسين الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى المنطقة الصناعية.
وخلال الجولة، التقى المهندس الخشمان بعدد من أصحاب المصانع، واستمع إلى أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بواقع الاستثمار والبيئة التشغيلية في المنطقة، مؤكداً حرص البلدية على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومتوازنة تخدم المستثمرين والعمال على حد سواء.
وبين الخشمان، في تصريح صحفي، أن البلدية وقعت اتفاقية تعاون مع كلية لومينوس التقنية، تهدف إلى استقطاب منح تدريبية مجانية للشباب في المدينة ضمن تخصصات مهنية وتقنية متنوعة، بما يعزز فرصهم في سوق العمل.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن هذه الفرص من خلال يوم مفتوح للتعريف بآلية التقديم والفئات المستفيدة والتخصصات المتاحة.
وأكد الخشمان، أن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم عجلة التنمية الشاملة في المدينة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي والمهارات المهنية لدى الشباب، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومؤهل لمتطلبات العصر.
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