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الأمن: عقوبات رادعة وإجراءات مشددة بحق مرتكبي هذه الأفعال

الأمن: عقوبات رادعة وإجراءات مشددة بحق مرتكبي هذه الأفعال

2025-07-31 03:12:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد ترافق الاحتفالات، مثل المواكب المعيقة، أو خروج الأجسام من نوافذ المركبات، مشيرة إلى خطورتها على المواطنين، وإعاقتها لحركة السير، الأمر الذي جعل منها مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وأكدت المديرية أنها كثفت من رقابتها الميدانية والإلكترونية، لرصد وضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبة، وعقوبات أخرى وفقًا لأحكام القانون.
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين في استخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم.
ولفتت إلى أهمية الشراكة المجتمعية في محاربة هذه الظواهر من خلال الإبلاغ عنها على هاتف الطوارئ 911 أو من خلال الرقم المخصص على الواتساب (0797911911).
وختمت مديرية الأمن العام دعوتها بتجديد التأكيد على أن مشاهد الفرح الحقيقية تكتمل حين تُصان فيها الأرواح وتُحترم فيها القوانين، بعيدًا عن كل ما قد يحولها إلى مأساة.

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