أمسيتان فنيتان أردنيتان على الشمالي ولبنانية على الجنوبي ضمن جرش 39

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد مسرحا "الشمالي" و"الجنوبي"، مساء أمس الأربعاء في المدينة الأثرية بجرش، أمسيتين فنيتين أردنية ولبنانية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 التي تأتي تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر".



وقدمت فرقة نايا النسائية التي استهلت الجزء الأول من فعاليات المسرح الشمالي باقة من الأغاني التي تنهل من الموروث الغنائي الشعبي الأردني والفلسطيني وبلاد الشام، بدأتها بأغنية "ياحبيب الدار" لتتبعها بـ"صبوا القهوة" و"نزلن على البستان" وسط تفاعل الجمهور.



وواصلت "نايا" صولاتها الفنية بباقة من الموروثات الغنائية الشعبية بأسلوب عصري، ومنها "ما أحلى الدار والديرة" و"رف الحمام" و"ضمة ورد" لتتابع فعاليتها التي شاركها الجمهور الغناء في بعض مفاصلها، بـ "جفرا" و"يا زريف الطول" لتختتم بـ"الدلعونا".



وفي الجزء الثاني من الفعاليات، شارك الفنانون الأردنيون هيثم عامر ويزن الصباغ ومحمود سلطان تباعًا، بتقديم فقرات غنائية نهلت من الموروث الغنائي الشعبي الأردني وباقة من الأغاني العربية الكلاسيكية والحديثة لمطربين عرب معاصرين.



وغنى الفنان عامر مجموعة من الأغاني ومنها عامر "جنة جنة" والأغنية الوطنية "بكتب اسمك يا بلادي"، فيما قدم الفنان الصباغ "علي جرى" و"ما وعدتك بنجوم الليل".



واختتم فعاليات الشمالي الفنان سلطان الذي قدم باقة من الأغاني ومنها "يا شوقي".



المسرح الجنوبي الذي شهد مشاركة الفنانين اللبنانيين جوزيف عطية وملحم زين تباعًا، تفاعل جمهوره بشكل كبير مع النغم والمفردة الغنائية لكلا الفنانين.

الفنان عطية، استهل فقرته الغنائية بأغنية المطربة الكبيرة فيروز "كيفك انت" من الحان نجلها الفنان الراحل حديثا زياد الرحباني الذي استذكره بعبارات مؤثرة.



كما قدم باقة من الأغاني ومنها؛ "يا كل الدني ع هالليلة اشهدي" و"ع العين موليتين" و"علّي الكوفية" و"ياسعد" ليختتم وصلاته بأغنيتي "راجع يتعمر لبنان" للفنان زكي ناصيف، و"نسم علينا الهوا" للفنانة فيروز.

بدوره، استهل الفنان زين فقراته بأغنية "نامي يا حياتي" وتبعها بـ"غيبي يا شمس غيبي" ليعبر بعد ذلك عن شوقه للمهرجان بعد عودته للمشاركة.



وواصل الفنان زين تقديم إبداعاته الغنائية التي تخللها عدد من المواويل، بباقة من الأغنيات ليختتم فقرته بأغنية "عندك بحرية".