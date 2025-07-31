محافظ المفرق يتفقد واقع العمل في الدوائر الرسمية في لواء الرويشد

محافظ المفرق يتفقد واقع العمل في الدوائر الرسمية في لواء الرويشد
وأكد أبو الغنم خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة بلدية الرويشد بدر الفواز ومدير شرطة المفرق العميد فواز الخوالدة، ضرورة تقديم أفضل الخدمات لطالبيها من المواطنين في مختلف الدوائر الخدمية.
واطلع محافظ المفرق على إجراءات إتمام معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والصحية والاجتماعية وواقع الخدمات المقدمة فيها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية إلى جانب الاستماع إلى مطالب واقتراحات عدد من مديري الدوائر والأقسام التي من شأنها أن تسهم في تحسين أحوال الأهالي في لواء الرويشد.
وثمّن أبو الغنم، الأدوار التي تقوم بها جميع المؤسسات والمديريات في اللواء من أجل تحسين واقع الخدمات المقدمة للأهالي، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع كل المطالب والاحتياجات إلى الجهات المختصة ليصار إلى تنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.
وشملت الجولة الميدانية زيارة لمنطقة روضة البندان للوقوف على احتياجاتها والاستماع إلى مطالب الأهالي فيها.
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