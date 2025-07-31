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محافظ المفرق يتفقد واقع العمل في الدوائر الرسمية في لواء الرويشد

محافظ المفرق يتفقد واقع العمل في الدوائر الرسمية في لواء الرويشد

2025-07-31 03:12:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد محافظ المفرق فراس أبو الغنم، واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من الدوائر الرسمية في لواء الرويشد.


وأكد أبو الغنم خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة بلدية الرويشد بدر الفواز ومدير شرطة المفرق العميد فواز الخوالدة، ضرورة تقديم أفضل الخدمات لطالبيها من المواطنين في مختلف الدوائر الخدمية.


واطلع محافظ المفرق على إجراءات إتمام معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والصحية والاجتماعية وواقع الخدمات المقدمة فيها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية إلى جانب الاستماع إلى مطالب واقتراحات عدد من مديري الدوائر والأقسام التي من شأنها أن تسهم في تحسين أحوال الأهالي في لواء الرويشد.


وثمّن أبو الغنم، الأدوار التي تقوم بها جميع المؤسسات والمديريات في اللواء من أجل تحسين واقع الخدمات المقدمة للأهالي، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع كل المطالب والاحتياجات إلى الجهات المختصة ليصار إلى تنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.


وشملت الجولة الميدانية زيارة لمنطقة روضة البندان للوقوف على احتياجاتها والاستماع إلى مطالب الأهالي فيها.

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