جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة اليوم الخميس، جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين، ومدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، وعضو الفريق المحوري واللوجستي للجائزة الدكتورة ختام العبادي، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وطلبة الجامعة وأصحاب المبادرات التطوعية في الجامعة.



وخلال الجلسة، أكد المبيضين على أهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في تنمية المجتمع وتطوير روح التعاون فيه، مشيراً إلى خطط الجامعة المحفزة لتبني الأعمال التطوعية ودعم المتطوعين.



وأضاف، أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي جاءت اليوم لدعم الأفكار التطوعية ذات الأثر والاستدامة.



بدورها، أشارت العبادي إلى أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في الجامعات الأردنية نظراً لدورها الأكاديمي المهم في صقل شخصيات الشباب الذين يمثلون عماد المجتمع الأردني، وهو ما تسعى إليه وزارة الشباب من خلال هذه الجلسات التعريفية.



وتضمنت الجلسة عرضاً تفاعلياً تناولت خلاله ضابط ارتباط الجائزة في الكرك الدكتورة هيام المواضية، شرح فئات الجائزة وفلسفتها وأهدافها ورؤيتها، ومجالاتها المتنوعة التي تشمل جميع القطاعات، إضافة إلى معايير التقييم المتبعة، والتي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في نتائج الجائزة.



وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، الذين أكدوا عزمهم المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة، مشددين على أهمية هذه الفرصة في إحداث تغيير حقيقي وملموس.