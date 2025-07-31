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الأمن يوضح تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون

الأمن يوضح تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون

2025-07-31 03:12:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضح مصدر أمني أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وسط عمان، مساء اليوم الخميس، بوجود فتاة على أعلى جسر عبدون، يُشتبه بمحاولتها الانتحار.
وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى الموقع، وتمكنت من ثني الفتاة عن محاولة الانتحار، حيث تم اصطحابها إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وفق الأصول.

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