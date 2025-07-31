الأمن يوضح تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون

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الأمن يوضح تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضح مصدر أمني أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وسط عمان، مساء اليوم الخميس، بوجود فتاة على أعلى جسر عبدون، يُشتبه بمحاولتها الانتحار.
وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى الموقع، وتمكنت من ثني الفتاة عن محاولة الانتحار، حيث تم اصطحابها إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وفق الأصول.
وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى الموقع، وتمكنت من ثني الفتاة عن محاولة الانتحار، حيث تم اصطحابها إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وفق الأصول.
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