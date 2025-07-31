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فعالية في جرش تستعرض تاريخ مدينة مأدبا

فعالية في جرش تستعرض تاريخ مدينة مأدبا

2025-07-31 03:12:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت فعاليات ((ذاكرة المكان وجمالياته في مأدبا)) مساء اليوم الخميس، تاريخ مدينة مأدبا وآثارها وتراثها المعماري، بالإضافة إلى تراثها الشعبي والشفوي، والتي تُقام ضمن فعاليات مهرجان جرش بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين.


وتحدث الباحث في التاريخ خالد أبو الغنم عن تاريخ مأدبا، ومقارنة بين الأسطورة التوراتية والتاريخ المادي للمدينة، معتمدًا على الدلائل الأثرية والنقوش وعلوم الآثار الحديثة، مشيرًا إلى أن بعض المستشرقين تبنوا الرواية التوراتية، مما أدخلنا في مغالطات تاريخية.


وتناول حسين الشوابكة موضوع "مأدبا في ذاكرة الزمن"، وقال إن هناك العديد من المواقع الأثرية في المدينة، أبرزها كنيسة الفسيفساء، وموقع كنيسة العذراء، والقصر المحترق، والكاتدرائية، بالإضافة إلى مواقع في الحسبان وجلول وأم الرصاص وتل ذيبان.


وعرض أهمية مأدبا التاريخية، ومواقعها المتميزة، مثل موقع الخطابية، وأول فسيفساء في المدينة التي تعود للفترة الرومانية، عند مدخل المدينة، والتي تم فيها ضرب القطع النقدية في القرن الثاني الميلادي، بالإضافة إلى خارطة الفسيفساء الشهيرة في مأدبا.


وتحدث المهندس المعماري نزار داوود عن "فن العمارة في مأدبا"، مستعرضًا كيف تشكلت بيوت المدينة القديمة، وانتشار الفسيفساء في مواقعها وبيوتها، مبينًا أن المباني التراثية تعكس ثقافة وتاريخ المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على البيوت التراثية وترميمها.


وتناول الدكتور فيصل الغويين موضوع "التراث الشعبي والشفوي في مأدبا"، من خلال ما جاء في ديوان الشاعر الشعبي سالم القنصل، مشيرًا إلى أن الشعر الشعبي يُعد حامي ذاكرة المجتمعات، ضمن بيئة متكاملة من العادات والتقاليد والقيم، فقد لعب دورًا هامًا في الإعلام والتوثيق.

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