تراجع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، مع إصدار نتائج أعمال العديد من الشركات.



وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.90 نقطة أو بنسبة 0.71 بالمئة إلى مستوى 546.34 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلاً أسوأ جلسة له في ثلاثة أسابيع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 196.75 نقطة أو بنسبة 0.81 بالمئة إلى مستوى 24065.47 نقطة.



وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 4.13 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9132.81 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 89.99 نقطة أو بنسبة 1.14 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7771.97 نقطة.



بترا