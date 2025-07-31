الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة للوضع بغزة

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الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة للوضع بغزة
خبرني - زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي:
إسنادنا لغزة مستمر وأعلنا المرحلة الـ4 التي تعني استهداف سفن أي شركة تتعامل مع العدو.
إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة الوضع الذي وصل إليه قطاع غزة.
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