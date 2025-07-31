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موسكو: ندعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

موسكو: ندعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

2025-07-31 03:09:04

خبرني - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعم جهود الرئيس السوري أحمد الشرع في الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية ونجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني إن "موسكو تعرب عن امتنانها لدمشق لضمان سلامة المنشآت الروسية في سوريا، كما نعرب عن استعدادانا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، ونجدد التأكيد على موقف موسكو بشأن الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية".
وأضاف لافروف: "كما تدعو روسيا المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم المرحلة الانتقالية".

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