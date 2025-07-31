غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من مناطق البقاع اللبناني

خبرني - شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الخميس سلسلة غارات تدميرية على عدد من مناطق البقاع اللبناني. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الإنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ سلسلة غارات استهدفت، جرد النبي شيت وجرد بريتال والبقاع الشمالي لجهة انصار وبعلبك والسلسلة الشرقية لجبال لبنان الفاصلة بين لبنان وسورية.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.