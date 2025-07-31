وزير خارجية أميركا: الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يقوض المفاوضات

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير خارجية أميركا: الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يقوض المفاوضات
خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو:
-
الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار وسيؤدي لزيادة تعنت حركة حماس.
إسرائيل قدمت تنازلات لكن حماس رفضت مسودة الاتفاق في اليوم الذي أعلن فيه ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.
حماس ترى أنها تربح الحرب الدعائية بعد نيات الاعتراف بدولة فلسطينية ولا ترى حاجة للموافقة على أي شيء.
الكاميرات ترصد الكثير من المعاناة الإنسانية في غزة لكنها لا ترصد معاناة 20 رهينة محتجزين في الأنفاق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
منصور بن محمد: ندعم ترشح جوعان بن حمد لرئاسة الأولمبي الآسيوي
إطلاق مشروع الرقمنة للتوعية بالسلامة العامة للعاملات الزراعيات في مادبا
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
ارتياح عام بين طلبة التوجيهي في امتحان اللغة العربية اليوم
أسوأ 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا