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وزير خارجية أميركا: الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يقوض المفاوضات

وزير خارجية أميركا: الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يقوض المفاوضات

2025-07-31 03:09:04

خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو:

  • الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار وسيؤدي لزيادة تعنت حركة حماس.
  • إسرائيل قدمت تنازلات لكن حماس رفضت مسودة الاتفاق في اليوم الذي أعلن فيه ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.
  • حماس ترى أنها تربح الحرب الدعائية بعد نيات الاعتراف بدولة فلسطينية ولا ترى حاجة للموافقة على أي شيء.
  • الكاميرات ترصد الكثير من المعاناة الإنسانية في غزة لكنها لا ترصد معاناة 20 رهينة محتجزين في الأنفاق.

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